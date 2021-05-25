Назад в 2003-й: Виктория Бекхэм вернула клеши ультранизкой посадки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Бекхэм вернула тренд на клеш от колен и ультранизкую посадку и сделала это с присущим ей шиком. Дизайнер разгуливала по Манхэттену в джинсах безупречной посадки и снова воспользовалась любимым лайфхаком — не подшивать низы. С ним ноги визуально кажутся длиннее.
Место атласной олимпийки из 2003-го заняла блуза с воланами и элегантный блейзер oversize. Финальный штрих — вместительная Birkin цвета карамели — одна из любимых в коллекции аксессуаров звезды.
Фото: Dpa
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Виктории Бекхэм, и как проходило превращение бунтарки в икону стиля и элегантности. Спойлер: через экстремально короткие юбки, бра напоказ и брутальную кожу. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa / Globallook
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