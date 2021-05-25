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Назад в 2003-й: Виктория Бекхэм вернула клеши ультранизкой посадки

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Бекхэм

Фото: Eastnews

Виктория Бекхэм сегодня — дизайнер и икона стиля в одном лице, однако, так было не всегда. Во времена Spice Girls звезда нередко нарывалась на критику за свои образы. Спустя годы Виктория провела работу над ошибками и показала, как эффектно носить джинсы из нулевых.

Бекхэм вернула тренд на клеш от колен и ультранизкую посадку и сделала это с присущим ей шиком. Дизайнер разгуливала по Манхэттену в джинсах безупречной посадки и снова воспользовалась любимым лайфхаком — не подшивать низы. С ним ноги визуально кажутся длиннее.

Место атласной олимпийки из 2003-го заняла блуза с воланами и элегантный блейзер oversize. Финальный штрих — вместительная Birkin цвета карамели — одна из любимых в коллекции аксессуаров звезды.

Виктория Бекхэм, 2003 г.

Фото: Dpa

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Виктории Бекхэм, и как проходило превращение бунтарки в икону стиля и элегантности. Спойлер: через экстремально короткие юбки, бра напоказ и брутальную кожу. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / Globallook

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