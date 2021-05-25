Назад в 2003-й: Виктория Бекхэм вернула клеши ультранизкой посадки

Бекхэм вернула тренд на клеш от колен и ультранизкую посадку и сделала это с присущим ей шиком. Дизайнер разгуливала по Манхэттену в джинсах безупречной посадки и снова воспользовалась любимым лайфхаком — не подшивать низы. С ним ноги визуально кажутся длиннее.

Место атласной олимпийки из 2003-го заняла блуза с воланами и элегантный блейзер oversize. Финальный штрих — вместительная Birkin цвета карамели — одна из любимых в коллекции аксессуаров звезды.