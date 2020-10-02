Наташа Королева в гламурном костюме с пионами исполнила зажигательный танец

Напоминаем, что звезда переживает кризис в отношениях с супругом, 50-летним танцором Сергеем Глушко. Не так давно стало известно об измене Тарзана с 28-летней актрисой Александрой Шульженко, в чем он эмоционально признался в своем Instagram-блоге. Как прокомментировала ситуацию сама Наташа Королева — читайте на Passion.ru.