Наташа Королева в гламурном костюме с пионами исполнила зажигательный танец
Фото: Instagram @koroleva__star
Наташа Королева взбодрила публику своим выходом в дуэте с юным поклонником. Артистка выбрала расслабленный, но максимально яркий наряд, в основе которого — удобная брючная двойка из широких брюк и жакета-рубашки с рукавами 3/4. Скрепил союз базовый черный топ с декольте, который сбалансировал буйство красочного принта с распускающимися на темном фоне розовыми пионами. Спортшик-аутфит Королева дополнила контрастными белыми кедами и акцентными серьгами-шандельерами.
Напоминаем, что звезда переживает кризис в отношениях с супругом, 50-летним танцором Сергеем Глушко. Не так давно стало известно об измене Тарзана с 28-летней актрисой Александрой Шульженко, в чем он эмоционально признался в своем Instagram-блоге. Как прокомментировала ситуацию сама Наташа Королева — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @koroleva__star
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