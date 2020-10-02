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Наташа Королева в гламурном костюме с пионами исполнила зажигательный танец

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Наташа Королева

Фото: Instagram @koroleva__star

На фоне бурных обсуждений и скандалов, разгоревшихся вокруг интриг в семье, Наташа Королева продолжает «зажигать». 47-летняя певица исполнила энергичный танец во время одного из своих выступлений, а заодно — блеснула в новом гламурном образе.

Наташа Королева взбодрила публику своим выходом в дуэте с юным поклонником. Артистка выбрала расслабленный, но максимально яркий наряд, в основе которого — удобная брючная двойка из широких брюк и жакета-рубашки с рукавами 3/4. Скрепил союз базовый черный топ с декольте, который сбалансировал буйство красочного принта с распускающимися на темном фоне розовыми пионами. Спортшик-аутфит Королева дополнила контрастными белыми кедами и акцентными серьгами-шандельерами.

Наташа Королева / Instagram @koroleva__star

Напоминаем, что звезда переживает кризис в отношениях с супругом, 50-летним танцором Сергеем Глушко. Не так давно стало известно об измене Тарзана с 28-летней актрисой Александрой Шульженко, в чем он эмоционально признался в своем Instagram-блоге. Как прокомментировала ситуацию сама Наташа Королева — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @koroleva__star

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