Наталья Водянова в вязаном ретро-купальнике украсила обложку модного глянца

Водянова блеснула в модной съемке в нежных нюдовых тонах. Модель позирует босиком, одежды на ней минимум, и это — комплект из вязаного топа и трусов высокой посадки в духе ретро. Оттенки капучино подчеркнули золотистый загар и составили ансамбль с легким дымчатым мейкапом и свободно распущенными волосами с естественными локонами. На обложке — надпись Supernova («Суперновая» — прим. ред.) — никнейм, под которым Наталья зарегистрирована в Instagram.