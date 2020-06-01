Наталья Водянова в вязаном ретро-купальнике украсила обложку модного глянца
Фото: Instagram
Водянова блеснула в модной съемке в нежных нюдовых тонах. Модель позирует босиком, одежды на ней минимум, и это — комплект из вязаного топа и трусов высокой посадки в духе ретро. Оттенки капучино подчеркнули золотистый загар и составили ансамбль с легким дымчатым мейкапом и свободно распущенными волосами с естественными локонами. На обложке — надпись Supernova («Суперновая» — прим. ред.) — никнейм, под которым Наталья зарегистрирована в Instagram.
В 2020 году должна была состояться свадьба Натальи Водяновой с бизнесменом Антуаном Арно, в отношениях с которым модель уже около 9 лет. Об отмене девичника на Коста-Рике и пышной свадьбы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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