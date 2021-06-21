Наталья Водянова прокатилась на велосипеде в лоферах за 62 000 рублей

Не так давно Лукас выпустил собственную линейку кроссовок под новым брендом Fashion Baby, лицами которого тут же стали сестра Нева, мама и друзья во главе с дочерью Ренаты Литвиновой Ульяной Добровской и актрисой Варварой Шмыковой. Наталья примерила футболку с бабочками дизайна сына, к ней добавила пару базовых прямых джинсов, а в качестве акцента использовала узнаваемые замшевые лоферы из классической линейки Loro Piana. Обувь для езды на велосипеде в жгуче-алом оттенке Tawny Port обошлась модели в 615 фунтов (около 62 000 рублей).

Стильно для велопрогулок одевается и королева Нидерландов Максима. Подвиг Ее Величества повторить трудно: монаршая особа энергично крутит педали в лодочках на высоких шпильках, а рукой придерживает широкополую шляпу. Подробности с фото — в материале Passion.ru.