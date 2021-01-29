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Наталья Водянова показала, как носить легкие платья зимой и не мерзнуть

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Наталья Водянова показала модный трюк: сочетание легинсов и летящего платья

Фото: Instagram @natasupernova

Будни Натальи Водяновой в Париже насыщены событиями: вначале 38-летняя супермодель закрывала кутюрный показ Iris van Herpen в рамках Недели высокой моды, затем — посетила презентацию известного ювелирного дома в Париже. Звезда подиума воспользовалась лайфхаком, который позволит носить весенние платья даже зимой, — разбираем в деталях!

Для мероприятия многодетная мама выбрала монохромный черный образ. Водянова показала эффектный модный трюк, который точно пригодится зимой: сочетание летящего платья длины миди и базовых леггинсов. Ставка нам микс текстур не проигрывает: легкий полупрозрачный шифон в паре с плотным трикотажем и кожей отлично вписывается в дождливую парижскую зиму. Дополнили образ ботильоны с широкими голенищами на устойчивых каблуках. Финальный штрих — остромодная сумка-багет из гладкой кожи.

Наталья Водянова / Instagram @natasupernova

Не так давно Наталья призналась, что хочет немного изменить имидж. Модель обратилась за советом к поклонникам, спросив, стоит ли ей менять натуральный русый цвет волос на блонд. А заодно — приложила архивный снимок, где она — эффектная блондинка. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @natasupernova

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