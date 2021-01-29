Наталья Водянова показала, как носить легкие платья зимой и не мерзнуть

Не так давно Наталья призналась, что хочет немного изменить имидж. Модель обратилась за советом к поклонникам, спросив, стоит ли ей менять натуральный русый цвет волос на блонд. А заодно — приложила архивный снимок, где она — эффектная блондинка. Подробнее читайте на Passion.ru.