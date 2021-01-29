Наталья Водянова показала, как носить легкие платья зимой и не мерзнуть
Фото: Instagram @natasupernova
Для мероприятия многодетная мама выбрала монохромный черный образ. Водянова показала эффектный модный трюк, который точно пригодится зимой: сочетание летящего платья длины миди и базовых леггинсов. Ставка нам микс текстур не проигрывает: легкий полупрозрачный шифон в паре с плотным трикотажем и кожей отлично вписывается в дождливую парижскую зиму. Дополнили образ ботильоны с широкими голенищами на устойчивых каблуках. Финальный штрих — остромодная сумка-багет из гладкой кожи.
Не так давно Наталья призналась, что хочет немного изменить имидж. Модель обратилась за советом к поклонникам, спросив, стоит ли ей менять натуральный русый цвет волос на блонд. А заодно — приложила архивный снимок, где она — эффектная блондинка. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @natasupernova
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