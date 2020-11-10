Наталья Штурм насмешила Сеть фото в бюстгальтере поверх топа

Штурм позирует в черном принтованном лонгсливе с декольте, который дополнила необычной деталью. Поверх него она надела бюстгальтер телесного цвета. Образ дополняет дымчатый мейкап с конфетно-розовым блеском на губах. Ироничным снимком звезда сопроводила историю собственного успеха и призналась, что на своем творческом пути она не заработала, а только потеряла. «За все время творчества (песни/клипы/эфиры) я ушла в минус. Плюсом была только кристально чистая репутация, но такая плохо монетизируется» — поделилась Наталья.

Мнения разделились: часть фолловеров смутилась, а часть — одаривала певицу комплиментами. «Бюстгальтер поверх блузки…Что-то пошло не так», «Прекрасная!», «Успешная женщина Наталья», «Красивая, супер!» — пишут в комментариях. Наталья Штурм часто хвастается подтянутым телом в своем блоге и рассказывает, как добилась такой формы. Подробнее читайте на Passion.ru.