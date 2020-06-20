Наталья Штурм рассказала, как поддерживала фигуру во время карантина: «Карусель и горка сойдут за тренажеры»
Фото: Instagram Натальи Штурм
Со дня на день в Москве откроются спортивные залы. И любители физических нагрузок устремятся туда. Певица Наталья Штурм до самоизоляции регулярно занималась в фитнес-центре, а после ей пришлось поддерживать фигуру подручными способами.
Артистка рассказала подписчикам, как она выходила из положения, когда добраться до тренажеров не было возможности.
«Осталось три дня до открытия фитнес-клубов. Я уже качаюсь Даниэлем — по 10 кг на каждую руку. Карусель и горка тоже сойдут за тренажеры. Но вот только почему-то после такой прогулки я чувствую себя разбитой, а не энергичной и легкой, как после зала», — с юмором написала она в Instagram.
«Просто может вы себя так чувствуете из-за изоляции? давно не куда не выходили»? «Наталья , вы прекрасно выглядите! И коралловый цвет вам очень идет», «Линзы вам очень идут», «Самая красивая, неповторимая, милая Наталья, любимая», — написали Наталье Штурм в комментариях.
Единственного пока внука Даниэля Наталье подарила 30-летняя дочь Елена, также у певицы есть 16-летний сын Арсений.
Фото и видео: Instagram Натальи Штурм
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