Наталья Рудова в джинсовке бойфренда и коротком топе похвасталась рельефным прессом

Находясь в самоизоляции, Наталья Рудова активно занимается спортом и периодически радует фолловеров модными дефиле у зеркала. Ранее мы рассказывали о том, как актриса устроила домашний показ мини-платьев — подробнее на Passion.ru.

Фото: Instagram

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