Наталья Рудова в джинсовке бойфренда и коротком топе похвасталась рельефным прессом
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Фото: Instagram
Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой, за которой следить даже в режиме самоизоляции. 36-летняя актриса показала, как выглядеть соблазнительно в одежде, которая на несколько размеров больше.
Рудова поделилась фото в расслабленном весеннем casual-образе. Для теплой столичной погоды звезда выбрала «канадским смокинг» — модный прием, объединяющий несколько вещей из денима в одном аутфите. Наталья замиксовала объемную куртку, будто позаимствованную у бойфренда, и свободные джинсы oversize высокой посадки. Дополнил аутфит широкий кроп-топ, белые кроссовки и вместительная сумка.
Находясь в самоизоляции, Наталья Рудова активно занимается спортом и периодически радует фолловеров модными дефиле у зеркала. Ранее мы рассказывали о том, как актриса устроила домашний показ мини-платьев — подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram
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