36-летняя Наталья Рудова устроила домашний показ мини-платьев

Рудова примерила сразу пять новых образов, большая часть которых построена вокруг ультракоротких платьев. Среди них — лаконичное черное, минималистичное белое с объемными рукавами, мини с квадратным вырезом и контрастным цветочным принтом, в горошек и с открытыми плечами. Завершением модного парада стал casual-аутфит на основе джинсов-бойфрендов и свободной белой футболки с акцентной надписью. Показ мод, как в детстве» — прокомментировала Наталья публикации в Instagram.