36-летняя Наталья Рудова устроила домашний показ мини-платьев
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Рудова примерила сразу пять новых образов, большая часть которых построена вокруг ультракоротких платьев. Среди них — лаконичное черное, минималистичное белое с объемными рукавами, мини с квадратным вырезом и контрастным цветочным принтом, в горошек и с открытыми плечами. Завершением модного парада стал casual-аутфит на основе джинсов-бойфрендов и свободной белой футболки с акцентной надписью. Показ мод, как в детстве» — прокомментировала Наталья публикации в Instagram.
Находясь в самоизоляции, звезда часто делится эффектными нарядами и смело демонстрирует подтянутый пресс, над которым работает даже дома. О других стильных образах Натальи Рудовой читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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