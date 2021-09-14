Наталья Рудова похвасталась прессом в микротопе и костюме за 38 000 рублей

Поклонники заметили, что Наталья постройнела за последний месяц. Сама же актриса рассказала, что потеряла четыре сантиметра в талии, отчего все вещи в гардеробе стали ей велики. К слову, брюки oversize средней посадки, которые сами спускаются на бедра, в этом сезоне самые модные. Чем более расслабленным выглядит силуэт, тем круче.

Наталья примерила эффектный костюм цвета крем-брюле от украинского бренда. В главных ролях — «плечистый» блейзер с бахромой на плече и классические брюки-палаццо, в которых ноги кажутся бесконечными. Соединил тандем крошечный топ цвета капучино, который едва заметен на фоне загара актрисы. Последний штрих — лаконичные босоножки на экстремально высоких шпильках.