Наталья Рудова нарядилась в мини-платье Барби за 10 500 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rudovanata
Наталья нарядилась в платье, у которого есть все шансы понравиться Барби. Кукольным его делает глубокий вырез, пышные рукава-фонарики, объемная юбка-баллон, которая ставит акцент на стройные загорелые ноги. Изумрудный наряд от российского бренда, кстати, вполне бюджетный — около 10 500 рублей. Дополняют образ кипенно-белые кеды, а к ним — полукруглая сумка кросс-боди. Финальные штрихи — сет из браслетов и высокий обруч (этот тренд уже отгремел, но в контексте образа смотрится вполне органично).
Чайные платья переходят из сезона в сезон, оставаясь самыми актуальными для жаркого лета. Почему его стоит приобрести на остаток августа и теплое межсезонье и как вписать его в образы на все случаи жизни — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @rudovanata
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