Наталья Рудова нарядилась в мини-платье Барби за 10 500 рублей

Наталья нарядилась в платье, у которого есть все шансы понравиться Барби. Кукольным его делает глубокий вырез, пышные рукава-фонарики, объемная юбка-баллон, которая ставит акцент на стройные загорелые ноги. Изумрудный наряд от российского бренда, кстати, вполне бюджетный — около 10 500 рублей. Дополняют образ кипенно-белые кеды, а к ним — полукруглая сумка кросс-боди. Финальные штрихи — сет из браслетов и высокий обруч (этот тренд уже отгремел, но в контексте образа смотрится вполне органично).