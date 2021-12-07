Утяшева в «броне» из страз и еще 10 ярких образов с юбилея GQ: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Для гала-ужина Ляйсан Утяшева нарядилась в горячо любимый Saint Laurent с головы до ног. В главных ролях аутфита — эффектные латексные брюки и джемпер, напоминающий гламурную броню из кристаллов. Павел Воля поддержал дресс-код и выгулял диско-свитшот, по всей видимости припасенный для особого случая.
Ксения Собчак показала, как бы выглядела современная (и очень модная) Снежная Королева из сказки. А заодно — похвасталась рельефным прессом. Ведущая замиксовала мерцающую юбку с микротопом и необъятным блейзером, будто позаимствованным у мужа (он, кстати, тоже появился на мероприятии).
Фото: Пресс-служба
Агата Муцениеце позировала в белоснежном платье Bicholla с «зефирными» оборками и дерзким вырезом на спине. Яна Рудковская призналась, что не любит комбинезоны, но блестящий Chanel все же дождался своего звездного часа и вышел в свет вместе с двумя микросумками. Диана Арбенина решила не выбирать между элегантностью и рок-стилем, а взяла все лучшее от них. Певица нарядилась в будуарную комбинацию с интригующим декольте, добавила шубу-йети и брутальные берцы.
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Фото: пресс-служба