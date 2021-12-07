Утяшева в «броне» из страз и еще 10 ярких образов с юбилея GQ: фото

Для гала-ужина Ляйсан Утяшева нарядилась в горячо любимый Saint Laurent с головы до ног. В главных ролях аутфита — эффектные латексные брюки и джемпер, напоминающий гламурную броню из кристаллов. Павел Воля поддержал дресс-код и выгулял диско-свитшот, по всей видимости припасенный для особого случая.

Ксения Собчак показала, как бы выглядела современная (и очень модная) Снежная Королева из сказки. А заодно — похвасталась рельефным прессом. Ведущая замиксовала мерцающую юбку с микротопом и необъятным блейзером, будто позаимствованным у мужа (он, кстати, тоже появился на мероприятии).