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Наталия Орейро устроила зажигательное дефиле в шубе цвета мха

Наталия Орейро подготовилась ко встрече с холодами, приняв во внимание главные установки дизайнеров на этот сезон. Первая и главная — искусственный мех, причем в самых ярких оттенках: от сочного лайма до фуксии. 44-летняя звезда «Дикого ангела» нарядилась в цвет мха с головы до ног — смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталия Орейро

Фото: Instagram @nataliaoreirosoy

В новой съемке Орейро примерила total black в повседневном формате, который стилисты разбавили акцентной деталью — объемной шубой из экомеха цвета лесного мха, напоминающей известного персонажа — Гринча, который украл Рождество. Скрываться от прохлады и непредсказуемых осадков актриса решила с помощью глянцевой косынки — аксессуара, которому пророчат будущее самого модного.

Наталия Орейро

Осень вступила в свои права не только в календаре, но и за окном — самое время запланировать шопинг. Мы собрали список главных тенденции с Недель моды, к которым действительно стоит присмотреться. Здесь — ультраяркие оттенки, стиль милитари и блеск драгоценных металлов. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @nataliaoreirosoy

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