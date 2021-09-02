Наталия Орейро устроила зажигательное дефиле в шубе цвета мха

Осень вступила в свои права не только в календаре, но и за окном — самое время запланировать шопинг. Мы собрали список главных тенденции с Недель моды, к которым действительно стоит присмотреться. Здесь — ультраяркие оттенки, стиль милитари и блеск драгоценных металлов. Подробности ищите в материале Passion.ru.