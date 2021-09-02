Наталия Орейро устроила зажигательное дефиле в шубе цвета мха
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
В новой съемке Орейро примерила total black в повседневном формате, который стилисты разбавили акцентной деталью — объемной шубой из экомеха цвета лесного мха, напоминающей известного персонажа — Гринча, который украл Рождество. Скрываться от прохлады и непредсказуемых осадков актриса решила с помощью глянцевой косынки — аксессуара, которому пророчат будущее самого модного.
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Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
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