Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро - о хищном образе для обложки: «Мне не хватало стилиста и визажиста»

Новое фото в блоге Наталии Орейро оказалось необычным с точки зрения процесса его подготовки. Из-за пандемии коронавируса съемку проводили так, чтобы избежать близкого контакта модели с кем бы то ни было.

«Спасибо команде за прекрасное интервью. Спасибо редактору за чуткость. Спасибо фотографу за талант. Мне не хватало моих замечательных друзей - визажиста и стилиста по волосам. Извините, если я не на высоте хехе, я сама себя приводила в порядок (спасибо, мамочка, что научила меня парикмахерскому искусству). Скоро мы снова будем рядом», - написала она.