Наряд из закромов: королева Испании выгуляла платье 3-летней давности

Многие из своих модных заготовок королева Испании сделала еще несколько лет назад. Поэтому теперь не испытывает мук выбора, а заодно и демонстрирует осознанный подход к шопингу. Не так давно, например, Ее Величество посетила Музей изобразительных искусств в Гранаде, надев платье из архивов. Подробнее о наряде, который дождался звездного часа и попал точно в тренд, читайте на Passion.ru.