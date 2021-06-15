Наряд из закромов: королева Испании выгуляла платье 3-летней давности
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
В главной роли — приталенное миди-платье в оттенке baby blue с декоративными акцентными пуговицами. Впервые Летиция выгуляла его в июне 2019 года на один из официальных приемов в Королевском дворце Мадрида. Комплект собран заранее и удачно: образ монаршей особы дополняют экстремально высокие шпильки от Prada и элегантный клатч Mascaró, вторящий оттенку платья.
Фото: Globallook
Многие из своих модных заготовок королева Испании сделала еще несколько лет назад. Поэтому теперь не испытывает мук выбора, а заодно и демонстрирует осознанный подход к шопингу. Не так давно, например, Ее Величество посетила Музей изобразительных искусств в Гранаде, надев платье из архивов. Подробнее о наряде, который дождался звездного часа и попал точно в тренд, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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