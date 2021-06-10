Королева Летиция надела забытое платье за 13 000 рублей и попала в тренд

Новое — хорошо забытое старое. Поэтому Летиция смело вооружилась летящим миди-платьем от Maje с флористическим принтом. Его мы впервые видели в июле 2019-го, во время визита в Археологический музей в Овьедо, а затем и летом 2020-го, когда монаршая семья проводила время в Пальма-де-Майорке. Некогда оно обошлось королеве в 184 доллара (около 13 000 рублей по нынешнему курсу).

Дополнили образ любимые слингбэки из замши цвета латте от Carolina Herrera — таких у Летиции целая коллекция, причем в разных оттенках. Их же, но в черном цвете, монархиня надевала на недавнюю церемонию в честь Дня памяти в Мадриде. Подробности — в материале Passion.ru.