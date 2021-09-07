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Брижит Макрон вышла на встречу с президентом Чили в грязных туфлях

6 сентября во Францию прилетел президент Чили Себастьян Пиньера, которому глава страны Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит организовали радушный прием. На деловую встречу 68-летняя первая леди вышла во всеоружии, но, увлекшись делами государственной важности, одну деталь все же упустила.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Брижит Макрон, Себастьян Пиньера и Эмманюэль Макрон

Фото: Eastnews

Леди Макрон была, как всегда, на высоте: безупречная объемная укладка, стройные ноги напоказ. Супруга президента Франции выбрала классическое платье-футляр в благородном полуночно-синем оттенке. Длина в стиле Брижит — выше колен (а бывает еще выше). Увенчали образ лакированный стеганый клатч Christian Dior и акцентные украшения, а виновниками неловкой ситуации стали замшевые лодочки на высоких шпильках. С последними случился конфуз: дефилируя у Елисейского дворца, первая леди выпачкала изящные заостренные мысы туфель в пыли и не заметила.

Туфли Брижит Макрон

Туфли Брижит Макрон

Фото: Eastnews

Многие звезды и высокопоставленные особы не стесняются донашивать вещи до дыр. Так, например, публика насмехалась над принцем Гарри, который пришел на съемки нашумевшего интервью с Опрой Уинфри в «вечном» костюме и потрепанных ботинках. Ирина Шейк, чей стиль всегда безупречен, развернулась к папарацци тем самым местом, и вспышка засветила потертости на брюках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook