Брижит Макрон вышла на встречу с президентом Чили в грязных туфлях

Леди Макрон была, как всегда, на высоте: безупречная объемная укладка, стройные ноги напоказ. Супруга президента Франции выбрала классическое платье-футляр в благородном полуночно-синем оттенке. Длина в стиле Брижит — выше колен (а бывает еще выше). Увенчали образ лакированный стеганый клатч Christian Dior и акцентные украшения, а виновниками неловкой ситуации стали замшевые лодочки на высоких шпильках. С последними случился конфуз: дефилируя у Елисейского дворца, первая леди выпачкала изящные заостренные мысы туфель в пыли и не заметила.