Наповал! Хайди Клум появилась в мини-платье с пуш-апом до ключиц

В главной роли образа — крошечное черное платье с длинными рукавами от David Koma. Оно могло бы претендовать на статус самого скромного, с одной стороны, но с другой — сражало наповал. Все дело в «опасном» декольте и глубоком вырезе до середины талии, который открывает эффектную деталь — лиф, усыпанный переливающимися камнями. Стоимость наряда — 1595 фунтов стерлингов (около 160 800 рублей). Несмотря на акцентный мейкап, смотреть в глаза и правда трудно.

Дополнили образ босоножки, декорированные кристаллами (на самых высоких шпильках, конечно же), и элегантный стеганый клатч Valentino. На красной дорожке Клум позировала в гигантских серьгах-хупах, которые бесконечно путались в волосах (видимо, поэтому на ужине модель от них избавилась).