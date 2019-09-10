Наполовину клеш, наполовину бойфренды: джинсы-франкенштейны стали предметом споров в Сети

Украинский дизайнер Ксения Шнайдер создала настоящий тренд, в буквальном смысле соединив две пары джинсов в одну. Фасон нестандартный: одна часть – широкая от бедра, другая – зауженная книзу, как на бойфрендах. Цена за пару достигает 24 500 рублей.
Экстравагантную модель сразу оценила Селин Дион, совместив синие джинсы с топом из розовых перьев и пудровыми босоножками с декором из меха. Образ звезды дополнила сумка с монограммой Fendi и солнцезащитные очки в белой оправе.
Нестандартный фасон подвергся критике в Сети, как сообщает The Sun. «Это шутка, я надеюсь?», «Эти джинсы – преступление!», «Правая штанина выглядит, как один большой мешок» – комментируют пользователи.
Новый взгляд на обыденные вещи демонстрируют многие. Недавно на просторах Instagram появился новый тренд – экстремально рваные джинсы, о которых мы рассказывали ранее.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Vostock photo, Instagram
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