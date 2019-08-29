Нечего скрывать: экстремально рваные джинсы стали главным Instagram-хитом уходящего лета

Модницы со всего мира примеряют джинсы с экстремальными разрезами сзади. Казалось бы, кого удивишь рваным денимом? Однако тенденция оказалась на слуху у миллионов фолловеров, которые активно обсуждали дерзкие разрезы на самых пикантных зонах, как сообщает The Sun. Блогеры и модели pluz-size смело сочетают такие джинсы и шорты с микротопами, спортивными кроссовками и туфлями на головокружительных каблуках. Принцип прост: чем больше разрезов, тем выше шансы для абсолютного попадания в тренд.