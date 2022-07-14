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Наоми Кэмпбелл в платье дерзкой длины затмила первую леди Франции

14 июля в Париже традиционно отмечают День взятия Бастилии, в честь которого в городе организованы празднества. Среди почетных гостей парада — супермодель Наоми Кэмбелл, которая смотрела его вместе с первой леди Франции Брижит Макрон.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наоми Кэмпбелл

Фото: Eastnews

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Наоми к празднику подготовилась, составив total look из коллекции французского модного Дома Louis Vuitton. В ход пошло «кукольное» мини-платье из декорированного люрексом твида, цена которого (как и длина) абсолютно не скромная — 2720 фунтов стерлингов (около 187 тысяч рублей).

Дополнили образ кипенно-белые ботильоны на платформе с перфорациями в виде логотипов бренда и узнаваемая сумка с золотистой фурнитурой. На украшения модель не поскупилась — надела все лучшее сразу: от многочисленных мерцающих браслетов до кольца Bvlgari Serpenti.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Фото: Eastnews

Леди Макрон также сделала ставку на Louis Vuitton, встретив 30-градусную жару в городе в летящем платьем с актуальным принтом в виде цепей.

У Брижит явно стоит поучиться суперспособности не обращать внимание на стереотипы. О модных лайхфаках, которые помогают ей и другим знаменитым красоткам выглядеть стильно и молодо, мы поговорили с имиджмейкером. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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