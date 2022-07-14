Наоми Кэмпбелл в платье дерзкой длины затмила первую леди Франции
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Фото: Eastnews
Наоми к празднику подготовилась, составив total look из коллекции французского модного Дома Louis Vuitton. В ход пошло «кукольное» мини-платье из декорированного люрексом твида, цена которого (как и длина) абсолютно не скромная — 2720 фунтов стерлингов (около 187 тысяч рублей).
Дополнили образ кипенно-белые ботильоны на платформе с перфорациями в виде логотипов бренда и узнаваемая сумка с золотистой фурнитурой. На украшения модель не поскупилась — надела все лучшее сразу: от многочисленных мерцающих браслетов до кольца Bvlgari Serpenti.
Фото: Eastnews
Леди Макрон также сделала ставку на Louis Vuitton, встретив 30-градусную жару в городе в летящем платьем с актуальным принтом в виде цепей.
У Брижит явно стоит поучиться суперспособности не обращать внимание на стереотипы. О модных лайхфаках, которые помогают ей и другим знаменитым красоткам выглядеть стильно и молодо, мы поговорили с имиджмейкером. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews