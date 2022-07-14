Наоми Кэмпбелл в платье дерзкой длины затмила первую леди Франции

Наоми к празднику подготовилась, составив total look из коллекции французского модного Дома Louis Vuitton. В ход пошло «кукольное» мини-платье из декорированного люрексом твида, цена которого (как и длина) абсолютно не скромная — 2720 фунтов стерлингов (около 187 тысяч рублей).

Дополнили образ кипенно-белые ботильоны на платформе с перфорациями в виде логотипов бренда и узнаваемая сумка с золотистой фурнитурой. На украшения модель не поскупилась — надела все лучшее сразу: от многочисленных мерцающих браслетов до кольца Bvlgari Serpenti.