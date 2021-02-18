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Найден фасон платья, который заставит мужчин понервничать

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Королева Летиция

Фото: Globallook

Селебрити и первые леди раскрывают секретное оружие, которое гарантировано заставит мужчин хорошенько понервничать. Его вы узнаете по особым приметам: цвет жгучего перца, глубокое декольте (опционально), экстремально высокий разрез от бедра (обязательно). За волшебными нарядами — в хронику модных образов известных красоток!

Например, недавно испанская королева Летиция вышла в свет в монохромном комплекте с блузой и миди-юбкой на запах. И вроде все скромно, но во время дефиле до машины точеные ноги Ее Величества не выдержали и показались во всей красе. Этим модным приемом воспользовалась и Тина Канделаки, блиставшая в силуэтном платье со скромным декольте, но нескромным разрезом. А Светлана Лобода вооружилась им во время очередного выступления.

Светлана Лобода / Instagram @lobodaofficial

Виктория Боня оставила совсем мало места для фантазии, надев эффектное платье макси, щедро усыпанное пайетками. Пикантный вырез на груди едва не перешел в разрез юбки — таким же трюком когда-то воспользовалась Белла Хадид на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Виктория Боня / Instagram @victoriabonya

Мерцать задумала и Хайди Клум, которая отплясывает под песню молодого супруга-рокера в дерзком красном платье. Образ для шоу «Топ-модель по-немецки» был завершен лаконичными босоножками в тон и увесистыми бриллиантами.

Хайди Клум / Instagram @heidiklum

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Фото: Instagram / Globallook

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