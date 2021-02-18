Найден фасон платья, который заставит мужчин понервничать

Например, недавно испанская королева Летиция вышла в свет в монохромном комплекте с блузой и миди-юбкой на запах. И вроде все скромно, но во время дефиле до машины точеные ноги Ее Величества не выдержали и показались во всей красе. Этим модным приемом воспользовалась и Тина Канделаки, блиставшая в силуэтном платье со скромным декольте, но нескромным разрезом. А Светлана Лобода вооружилась им во время очередного выступления.