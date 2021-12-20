Надоели платья? Алсу показала яркую альтернативу для встречи Нового года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @alsou_a
Любительницы повседневных костюмов свободного силуэта будут ликовать: в основе идеального образа — брюки-палаццо на резинке в комплекте с лаконичным топом. Завершает блестящую тройку удлиненный блейзер свободного силуэта. Звучит просто, но пайетки сделали свое дело — аутфит получился сногсшибательный.
Дополняют образ лаконичные босоножки на высоких шпильках и узнаваемая сумка Lady Dior. Финальные штрихи — акцентные кольца, серьги-пуссеты и жгуче-алая помада.
К слову, селебрити давно облюбовали черные пайетки, и на них правда стоит обратить внимание. Этот тот самый случай, когда хочется сиять, но при этом не выглядеть «слишком». Вариации на тему яркого вечернего образа ищите у Кортни и Ким Кардашьян, Елены Перминовой, Тины Кунаки и других. Подробности с фото — в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @alsou_a