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Надоели платья? Алсу показала яркую альтернативу для встречи Нового года

В графиках звезд количество дел зашкаливает: концерты, съемки новогодних шоу, эфиры. И нам это на руку: в блогах знаменитых красоток можно найти массу идей образов для встречи главной ночи года. Так, например, Алсу показала расслабленный и очень эффектный вариант для тех, кому надоели платья. Смотрим и запоминаем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Певица Алсу

Фото: Instagram @alsou_a

Любительницы повседневных костюмов свободного силуэта будут ликовать: в основе идеального образа — брюки-палаццо на резинке в комплекте с лаконичным топом. Завершает блестящую тройку удлиненный блейзер свободного силуэта. Звучит просто, но пайетки сделали свое дело — аутфит получился сногсшибательный.

Дополняют образ лаконичные босоножки на высоких шпильках и узнаваемая сумка Lady Dior. Финальные штрихи — акцентные кольца, серьги-пуссеты и жгуче-алая помада.

К слову, селебрити давно облюбовали черные пайетки, и на них правда стоит обратить внимание. Этот тот самый случай, когда хочется сиять, но при этом не выглядеть «слишком». Вариации на тему яркого вечернего образа ищите у Кортни и Ким Кардашьян, Елены Перминовой, Тины Кунаки и других. Подробности с фото — в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @alsou_a

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