Надоели платья? Алсу показала яркую альтернативу для встречи Нового года

Любительницы повседневных костюмов свободного силуэта будут ликовать: в основе идеального образа — брюки-палаццо на резинке в комплекте с лаконичным топом. Завершает блестящую тройку удлиненный блейзер свободного силуэта. Звучит просто, но пайетки сделали свое дело — аутфит получился сногсшибательный.

Дополняют образ лаконичные босоножки на высоких шпильках и узнаваемая сумка Lady Dior. Финальные штрихи — акцентные кольца, серьги-пуссеты и жгуче-алая помада.