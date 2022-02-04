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Надежда Михалкова появилась на премьере своего сериала в юбке рискованной длины

3 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Номинация», в котором Надежда Михалкова дебютировала в роли режиссера. Поздравить актрису с освоением новой профессии пришли члены семьи, друзья и коллеги. Сама же виновница торжества с улыбкой позировала фотографам, принимала теплые слова и бесчисленное множество цветов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Михалкова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Проект вот-вот выйдет в прокат, но не только на сюжет стоит обратить внимание. Надежда показала, как адаптировать повседневный стиль для выхода на красную дорожку и сохранить ощущение комфорта. Актриса (и теперь режиссер) замиксовала базовый свитшот со «школьной» юбкой мини, которая открыла стройные ноги с лучших ракурсов.

Дополнили образ брутальные лакированные ботинки с широкими голенищами, а колье, усыпанное ослепительными камнями, перевело образ на вечерний лад.

В «Художественном» собралась весомая группа поддержки. В числе гостей были Татьяна Михалкова, Резо Гигинеишвили, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Владимир Мишуков, Диана Арбенина с мамой и многие другие. За событиями наблюдал и Passion.ru — подробности с фото ищите в материале.

Фото: Макс Светский (Passion.ru) / Globallook

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