Надежда Михалкова появилась на премьере своего сериала в юбке рискованной длины
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Проект вот-вот выйдет в прокат, но не только на сюжет стоит обратить внимание. Надежда показала, как адаптировать повседневный стиль для выхода на красную дорожку и сохранить ощущение комфорта. Актриса (и теперь режиссер) замиксовала базовый свитшот со «школьной» юбкой мини, которая открыла стройные ноги с лучших ракурсов.
Дополнили образ брутальные лакированные ботинки с широкими голенищами, а колье, усыпанное ослепительными камнями, перевело образ на вечерний лад.
В «Художественном» собралась весомая группа поддержки. В числе гостей были Татьяна Михалкова, Резо Гигинеишвили, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Владимир Мишуков, Диана Арбенина с мамой и многие другие. За событиями наблюдал и Passion.ru — подробности с фото ищите в материале.
Фото: Макс Светский (Passion.ru) / Globallook