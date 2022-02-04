Надежда Михалкова появилась на премьере своего сериала в юбке рискованной длины

Проект вот-вот выйдет в прокат, но не только на сюжет стоит обратить внимание. Надежда показала, как адаптировать повседневный стиль для выхода на красную дорожку и сохранить ощущение комфорта. Актриса (и теперь режиссер) замиксовала базовый свитшот со «школьной» юбкой мини, которая открыла стройные ноги с лучших ракурсов.

Дополнили образ брутальные лакированные ботинки с широкими голенищами, а колье, усыпанное ослепительными камнями, перевело образ на вечерний лад.