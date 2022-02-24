Начистоту: топы и аксессуары из насадок для швабры — тренд с Недели моды в Милане

Тема устойчивого развития и экологии давно встроена в ДНК модной индустрии. Пока одни сжигают нераспроданные аксессуары и борются за эксклюзивность, другие активно обращаются к переработанным тканям и апсайклингу. Удивить потребителя теперь и правда трудно: за сотни и тысячи долларов можно прикупить джинсы, выпачканные травой, и пальто, сшитое из лоскутов старой одежды.

На подиуме Sunnei появились фактуры, которые напоминают яркие насадки для швабр с маленькими петельками. Из них выполнены женские топы и мужские жилеты, джемперы и шапки-ушанки. А вместе с ними — рюкзаки и свитеры, будто сшитые из щеток для уборки пыли.

Один из самых неоднозначных трендов сезона — резиновая обувь, которая на этот раз приобрела самые монструозные силуэты. Ранее мы разбирали, как ее носят трендсеттеры во главе с Ириной Шейк и где купить идеальную пару. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.