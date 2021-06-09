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Набравшая за беременность 14,5 кг Перминова показала фигуру в микрошортах

15 мая Елена Перминова родила четвертого ребенка, и сейчас не перестает удивлять отличной формой. Кажется, что фигура модели не изменилась, но сама она призналась, что набрала за беременность 14,5 килограмм. Многодетная мама носит микрошорты и короткие топы, и выглядит потрясающе. Разбираем новый образ!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми

Фото: Instagram @lenaperminova

В главной роли — ультракороткие джинсовые шорты высокой посадки и с необработанными низами. Гранжевые мотивы смешаны с нежным зефирно-белым корсетным топом с ажурным декором и слегка «драматичными» рукавами. Застежки на декольте кормящей мамы едва сходятся, и это определенный бонус периода лактации. Лаконичный образ для лета разбавлен акцентными украшениями, которые делают его эффектнее.

Елена Перминова / Instagram @lenaperminova

Елена Перминова не скрывает «лишнее» под одеждой и смело демонстрирует «апельсиновую корку» в купальнике. Многие знаменитости берут курс на естественность и свободу быть собой. Неидеальные фигуры в облегающих платьях и шортах показали Кэндис Свейнпол, Эшли Грэм, Крисси Тейген и другие звезды. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram @lenaperminova

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