Набравшая за беременность 14,5 кг Перминова показала фигуру в микрошортах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
В главной роли — ультракороткие джинсовые шорты высокой посадки и с необработанными низами. Гранжевые мотивы смешаны с нежным зефирно-белым корсетным топом с ажурным декором и слегка «драматичными» рукавами. Застежки на декольте кормящей мамы едва сходятся, и это определенный бонус периода лактации. Лаконичный образ для лета разбавлен акцентными украшениями, которые делают его эффектнее.
Елена Перминова не скрывает «лишнее» под одеждой и смело демонстрирует «апельсиновую корку» в купальнике. Многие знаменитости берут курс на естественность и свободу быть собой. Неидеальные фигуры в облегающих платьях и шортах показали Кэндис Свейнпол, Эшли Грэм, Крисси Тейген и другие звезды. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
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