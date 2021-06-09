Набравшая за беременность 14,5 кг Перминова показала фигуру в микрошортах

Елена Перминова не скрывает «лишнее» под одеждой и смело демонстрирует «апельсиновую корку» в купальнике. Многие знаменитости берут курс на естественность и свободу быть собой. Неидеальные фигуры в облегающих платьях и шортах показали Кэндис Свейнпол, Эшли Грэм, Крисси Тейген и другие звезды. Подробности с фото — на Passion.ru.