Мерцающие пайетки и туфли-стилетто: Наоми Кэмпбелл в эффектном образе закрыла показ Saint Laurent

49-летняя супермодель появилась на подиуме в знаковом произведении Ива Сен-Лорана – брючном костюме. В начале 60-х кутюрье совершил настоящую революцию в мире моды – он изобрел женский смокинг. В финале показа Наоми вышла в двойке строгого фасона, усыпанной мерцающими пайетками. Силуэт в духе классики Saint Laurent: брюки, зауженные книзу, и двубортный блейзер с шелковыми лацканами, надетый на голое тело. Завершили look лодочки с металлическими деталями.
В своем Instagram Кэмпбелл поделилась архивными видео с показов и фото, на котором она запечатлена вместе с Ивом. «Мистер Сен-Лоран, вы верили в меня и были на моей стороне тогда, когда я больше всего нуждалась в этом! Я благодарна вам за все те воспоминания, которые связывают нас. Человек с добрым сердцем, настоящий гений – мы скучаем!» – прокомментировала Наоми.
Неделя моды в Париже – главная в «четверке» модных городов. Несмотря на приверженность традициям, на ее подиуме все чаще появляются новые имена. Ранее мы писали о молодом корейском дизайнере, выпустивший на подиум модель с капельницей – об этом читайте здесь.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com, Instagram
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