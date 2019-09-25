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Мерцающие пайетки и туфли-стилетто: Наоми Кэмпбелл в эффектном образе закрыла показ Saint Laurent

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Vogue.com

24 сентября в рамках Недели моды в Париже состоялся показ Saint Laurent. Атмосферу создавали огни Эйфелевой башни, десятки ярких прожекторов и яркий выход Наоми Кэмпбелл, поставивший эффектную точку в конце шоу.

49-летняя супермодель появилась на подиуме в знаковом произведении Ива Сен-Лорана – брючном костюме. В начале 60-х кутюрье совершил настоящую революцию в мире моды – он изобрел женский смокинг. В финале показа Наоми вышла в двойке строгого фасона, усыпанной мерцающими пайетками. Силуэт в духе классики Saint Laurent: брюки, зауженные книзу, и двубортный блейзер с шелковыми лацканами, надетый на голое тело. Завершили look лодочки с металлическими деталями.

Видео: Instagram

В своем Instagram Кэмпбелл поделилась архивными видео с показов и фото, на котором она запечатлена вместе с Ивом. «Мистер Сен-Лоран, вы верили в меня и были на моей стороне тогда, когда я больше всего нуждалась в этом! Я благодарна вам за все те воспоминания, которые связывают нас. Человек с добрым сердцем, настоящий гений – мы скучаем!» – прокомментировала Наоми.

Фото: Instagram

Неделя моды в Париже – главная в «четверке» модных городов. Несмотря на приверженность традициям, на ее подиуме все чаще появляются новые имена. Ранее мы писали о молодом корейском дизайнере, выпустивший на подиум модель с капельницей – об этом читайте здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com, Instagram

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