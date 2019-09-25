Мерцающие пайетки и туфли-стилетто: Наоми Кэмпбелл в эффектном образе закрыла показ Saint Laurent

В своем Instagram Кэмпбелл поделилась архивными видео с показов и фото, на котором она запечатлена вместе с Ивом. «Мистер Сен-Лоран, вы верили в меня и были на моей стороне тогда, когда я больше всего нуждалась в этом! Я благодарна вам за все те воспоминания, которые связывают нас. Человек с добрым сердцем, настоящий гений – мы скучаем!» – прокомментировала Наоми.