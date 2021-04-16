На спорт — в форме с эффектом «второй кожи», как у дочери Брюса Уиллиса

Тренд ввела и популяризировала Ким Кардашьян. Предприимчивая бизнесвумен заработала миллионы долларов на корректирующем белье и спортивной одежде, которую можно подобрать как можно ближе к телу. Среди поклонниц тренда и дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер, которая недавно отправилась на тренировку в леггинсах и топе с эффектом «показалось» — будто без одежды вовсе. Хейли Бибер предпочитает использовать спортивную одежду не только для тренировок, но и для повседневной рутины. Модель смело акцентирует результат регулярных занятий спортом соблазнительными топами и велосипедками.

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