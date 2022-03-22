Кейт Миддлтон прогулялась по деревне в вечернем платье цвета клубничной жвачки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Пожалуй, один из самых красивых образов Кэтрин — тот, что она выбрала для торжественного мероприятия, организованного генерал-губернатором Белиза в честь Елизаветы II. Прием провели на руинах древних майя в поселении Кахал-Печ.
Герцогиня появилась в мерцающем макси-платье The Vampire's Wife, текстура и цвет которого напомнили обертку от конфеты. Наряд обошелся Кейт в круглую сумму — 2500 фунтов. Дополнили образ акцентные серьги и клатч с этновышивкой.
Globallook
Globallook
В тот же день супруги посетили древний Караколь. Кейт выстроила аутфит в лучших традициях милитари. В ход пошли облегающие брюки G-Star RAW цвета хаки (кстати, вполне бюджетные — всего 70 фунтов), базовая футболка John Lewis, объемная рубашка с накладными карманами и кеды Superga 2750 за 57 фунтов.
Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям развлекались на фестивале культуры народа гарифуна, где танцевали с местными жителями и изучали производство шоколада. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook