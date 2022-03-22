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Кейт Миддлтон прогулялась по деревне в вечернем платье цвета клубничной жвачки

Новый день королевского тура по Карибам — новые образы герцогини Кембриджской! На этот раз их два, и оба заслуживают внимания. Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям исследуют культуру Белиза, мы изучаем гардероб монаршей особы, который она составила для путешествия!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Пожалуй, один из самых красивых образов Кэтрин — тот, что она выбрала для торжественного мероприятия, организованного генерал-губернатором Белиза в честь Елизаветы II. Прием провели на руинах древних майя в поселении Кахал-Печ.

Герцогиня появилась в мерцающем макси-платье The Vampire's Wife, текстура и цвет которого напомнили обертку от конфеты. Наряд обошелся Кейт в круглую сумму — 2500 фунтов. Дополнили образ акцентные серьги и клатч с этновышивкой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Globallook

Кейт Миддлтон

Globallook

В тот же день супруги посетили древний Караколь. Кейт выстроила аутфит в лучших традициях милитари. В ход пошли облегающие брюки  G-Star RAW цвета хаки (кстати, вполне бюджетные — всего 70 фунтов), базовая футболка John Lewis, объемная рубашка с накладными карманами и кеды Superga 2750 за 57 фунтов.

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям развлекались на фестивале культуры народа гарифуна, где танцевали с местными жителями и изучали производство шоколада. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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