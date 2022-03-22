Кейт Миддлтон прогулялась по деревне в вечернем платье цвета клубничной жвачки

Пожалуй, один из самых красивых образов Кэтрин — тот, что она выбрала для торжественного мероприятия, организованного генерал-губернатором Белиза в честь Елизаветы II. Прием провели на руинах древних майя в поселении Кахал-Печ.

Герцогиня появилась в мерцающем макси-платье The Vampire's Wife, текстура и цвет которого напомнили обертку от конфеты. Наряд обошелся Кейт в круглую сумму — 2500 фунтов. Дополнили образ акцентные серьги и клатч с этновышивкой.