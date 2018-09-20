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На одной волне: Алла Пугачева и Филипп Киркоров продемонстрировали фэмили-лук на семейном празднике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нашумевший наряд Аллы Пугачевой был вдохновлен стилем Филиппа Киркорова?

Несколько дней назад в Москве состоялась шумная вечеринка: праздновали день рождения детей Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Наряд Примадонны в «леопарде» и на каблуках вызвал массу комментариев — как положительных, так и отрицательных. Интерес к образу звезды подогрел Филипп Киркоров, опубликовав ряд снимков, из которых становится очевидно: это был фэмили-лук.

«Находясь сейчас далеко далеко от родных мест, с большой любовью и теплотой вспоминается мне красивый праздник, который нам всем еще позавчера, 18 сентября, подарила эта счастливая семья моих дорогих и любимых — МАКСИМА И АЛЛЫ, в честь Первого 5 Летнего Юбилея их невероятных и обожаемых мной детей — ЛИЗЫ И ГАРРИ!! Листайте, и постарайтесь ощутить всю доброту и счастье, которое исходит от этой семьи и их замечательных друзей, в числе которых я и мои дети», — написал артист.

«Все такие счастливые.. красивые!! Дай бог всем здоровья, счастья.. желаю вам этого от души», «Вы с Аллой Борисовной на одной волне», «Аллочка с Филиппом похоже сговорились», «Вы прям с Аллой два леопарда, договорились или одинаковые вкусы?», «Как так Филипп и Алла в леопердовом а Максимка мимо проходил», «Филипп с Аллой прям муж с женой и сын Макс», «Мне кажется или и вправду все четверо детей похожи на Аллу и Филипа», «Макс как будто ваш старшый сын. А вы так интересно в Аллой леопарды», «Ну как же у них похожи дети», — обсуждают поклонники пары.

Фото: instagram, globallookpress, видео: instagram

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