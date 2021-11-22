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На грани: Валерия выгуляла экстремально короткую юбку с ботфортами

Валерия снова восхитила поклонников и нокаутировала хейтеров: 52-летняя певица выгуляла экстремальное мини с эффектными ботфортами. А заодно — показала, как носить весенние цвета и текстуры осенью, тем самым повышая настроение в холодные серые будни. Фигуре артистки остается только позавидовать. А еще лучше — ловить вдохновение и мотивацию, ведь секрет — в регулярных (и энергичных) тренировках.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Валерия выстроила образ вокруг джинсовой мини-юбки — тренда, вернувшегося прямиком из 2000-х годов и отпраздновавшего громкий триумф. Спойлер: весной классику нулевых будут носить все (подтверждено Миуччей Прадой).

Юбку певица замиксовала с бланковым топом с объемными плечами, поверх накинула рубашку в остромодном фисташковом оттенке. Завершили аутфит дерзкие ботфорты из кожи молочно-белого цвета — еще один мастхэв сезона. А все самое необходимое уместила стеганая сумка-шоппер.

Валерия / Instagram @valeriya

Не отстает и Лариса Долина: недавно звезда (и победительница anti-age-битвы) снова экспериментировала со стилем и на этот раз примерила мальчишескую стрижку, новый цвет волос и брутальные татуировки. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @valeriya

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