На грани: Валерия выгуляла экстремально короткую юбку с ботфортами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @valeriya
Валерия выстроила образ вокруг джинсовой мини-юбки — тренда, вернувшегося прямиком из 2000-х годов и отпраздновавшего громкий триумф. Спойлер: весной классику нулевых будут носить все (подтверждено Миуччей Прадой).
Юбку певица замиксовала с бланковым топом с объемными плечами, поверх накинула рубашку в остромодном фисташковом оттенке. Завершили аутфит дерзкие ботфорты из кожи молочно-белого цвета — еще один мастхэв сезона. А все самое необходимое уместила стеганая сумка-шоппер.
Не отстает и Лариса Долина: недавно звезда (и победительница anti-age-битвы) снова экспериментировала со стилем и на этот раз примерила мальчишескую стрижку, новый цвет волос и брутальные татуировки. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @valeriya