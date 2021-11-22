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На грани: Валерия выгуляла экстремально короткую юбку с ботфортами

Валерия снова восхитила поклонников и нокаутировала хейтеров: 52-летняя певица выгуляла экстремальное мини с эффектными ботфортами. А заодно — показала, как носить весенние цвета и текстуры осенью, тем самым повышая настроение в холодные серые будни. Фигуре артистки остается только позавидовать. А еще лучше — ловить вдохновение и мотивацию, ведь секрет — в регулярных (и энергичных) тренировках.