Срочно на шопинг! Стилист назвала идеальные модели джинсов для женщин с формами

1. Выбираем модели из плотной ткани

Это не только гарантия качества изделия, но еще и способ маскировки особенностей фигуры. Если джинсы из мягкой ткани или со стрейч-эффектом будут подчеркивать ненужные объемы в области бедер и ягодиц, то модели из плотной ткани смогут их скрыть. Помним: джинсы для plus-size обязательно должны держать форму и быть больше похожими на брюки, чем на лосины.

2. Отдаем предпочтение высокой посадке

Джинсы с высокой талией способны создать эффект корсетной утяжки, а также вытянуть силуэт. Низкая посадка, в свою очередь, нарушает пропорции фигуры, лишая ее женственного и собранного силуэта. Изделия с низкой талией предательски обнажают округлости девушек с роскошными формами.