Срочно на шопинг! Стилист назвала идеальные модели джинсов для женщин с формами
Полли Рыжова
Стилист, основатель журнала Style и авторской школы стиля
1. Выбираем модели из плотной ткани
Это не только гарантия качества изделия, но еще и способ маскировки особенностей фигуры. Если джинсы из мягкой ткани или со стрейч-эффектом будут подчеркивать ненужные объемы в области бедер и ягодиц, то модели из плотной ткани смогут их скрыть. Помним: джинсы для plus-size обязательно должны держать форму и быть больше похожими на брюки, чем на лосины.
2. Отдаем предпочтение высокой посадке
Джинсы с высокой талией способны создать эффект корсетной утяжки, а также вытянуть силуэт. Низкая посадка, в свою очередь, нарушает пропорции фигуры, лишая ее женственного и собранного силуэта. Изделия с низкой талией предательски обнажают округлости девушек с роскошными формами.
Пресс-служба
Пресс-служба
3. Ищем джинсы с лаконичным декором
Акценты в виде вышивок, дополнительных карманов, разрезов, бахромы всегда привлекают внимание. Для девушек, обладающих пышными формами, лучший вариант — минималистичная модель без лишних «украшательств».
4. Выбираем джинсы базовых цветов без потертостей
Равномерно окрашенные синие, голубые, черные, белые, серые джинсы всегда в приоритете. Сдержанные и элегантные, они не будут акцентировать внимание на полных бедрах. В то время как модели ярких кислотных оттенков или имеющие высветленные участки будут приковывать взгляд к ногам и визуально добавлять им объем.
Пресс-служба
Пресс-служба
5. Обращаем внимание на длину
Точно не стоит надевать джинсы, складывающиеся гармошкой внизу — это утяжелит образ. Облегчить look поможет приоткрытая щиколотка. Джинсы можно подвернуть, если позволяет крой, или выбрать модель в длине ⅞.
Беспроигрышное решение — варианты прямого кроя или клеш в полной длине. В этом случае они должны доходить до пола или прикрывать каблук минимум до середины.
Лайфхак: обувь, подобранная в тон к таким джинсам, будет дополнительно стройнить фигуру и подарит пару заветных сантиметров роста.
Фото: пресс-служба