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Срочно на шопинг! Стилист назвала идеальные модели джинсов для женщин с формами

Уже почти 150 лет джинсы завоевывают подиумы и сердца модниц, оставаясь самым универсальным предметом гардероба. Впрочем, найти удобную, функциональную, а главное хорошо сидящую модель бывает непросто всем, а девушкам размера «плюс» — тем более. Стилист, основатель журнала Style и авторской школы стиля Полли Рыжова дала несколько рекомендаций, которые помогут облегчить поиски.
Срочно на шопинг! Стилист назвала идеальные модели джинсов для женщин с формами

Полли Рыжова

Стилист, основатель журнала Style и авторской школы стиля

1. Выбираем модели из плотной ткани

Это не только гарантия качества изделия, но еще и способ маскировки особенностей фигуры. Если джинсы из мягкой ткани или со стрейч-эффектом будут подчеркивать ненужные объемы в области бедер и ягодиц, то модели из плотной ткани смогут их скрыть. Помним: джинсы для plus-size обязательно должны держать форму и быть больше похожими на брюки, чем на лосины.

2. Отдаем предпочтение высокой посадке

Джинсы с высокой талией способны создать эффект корсетной утяжки, а также вытянуть силуэт. Низкая посадка, в свою очередь, нарушает пропорции фигуры, лишая ее женственного и собранного силуэта. Изделия с низкой талией предательски обнажают округлости девушек с роскошными формами.

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Пресс-служба

Emka, 9790 руб.

Пресс-служба

3. Ищем джинсы с лаконичным декором

Акценты в виде вышивок, дополнительных карманов, разрезов, бахромы всегда привлекают внимание. Для девушек, обладающих пышными формами, лучший вариант — минималистичная модель без лишних «украшательств».

4. Выбираем джинсы базовых цветов без потертостей

Равномерно окрашенные синие, голубые, черные, белые, серые джинсы всегда в приоритете. Сдержанные и элегантные, они не будут акцентировать внимание на полных бедрах. В то время как модели ярких кислотных оттенков или имеющие высветленные участки будут приковывать взгляд к ногам и визуально добавлять им объем.

To Be Blossom, 7990 руб.

Пресс-служба

sela

Пресс-служба

5. Обращаем внимание на длину

Точно не стоит надевать джинсы, складывающиеся гармошкой внизу — это утяжелит образ. Облегчить look поможет приоткрытая щиколотка. Джинсы можно подвернуть, если позволяет крой, или выбрать модель в длине ⅞.

Беспроигрышное решение — варианты прямого кроя или клеш в полной длине. В этом случае они должны доходить до пола или прикрывать каблук минимум до середины.

Лайфхак: обувь, подобранная в тон к таким джинсам, будет дополнительно стройнить фигуру и подарит пару заветных сантиметров роста.

Фото: пресс-служба

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