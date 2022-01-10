Мужу повезло: Наталья Подольская показала фигуру в комбезе цвета ягодного смузи
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
К слову, фасон советуем брать на заметку. С собой Наталья захватила эффектный комбинезон, подчеркивающий формы и делающий акцент на талии. На счету артистки — двое детей, а фигуре остается только позавидовать. В комплекте к экипировке цвета ягодного смузи — пушистые варежки и шлем в тон. Берите на вооружение образ, который подойдет и для зимних видов спорта, и для уютного отдыха apres-ski.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Ранее мы рассказывали, в чем звезды покоряют лыжные склоны. Кто-то прорвался в горячо любимый селебрити Куршевель, кто-то — в Архыз, а кто-то довольствовался Подмосковьем. Локация не так важна, главное — стиль. Как выглядит комбинезон певицы Жасмин за полмиллиона рублей, и в чем по снежным трассам дефилировала Ольга Бузова — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram