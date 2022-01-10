Мужу повезло: Наталья Подольская показала фигуру в комбезе цвета ягодного смузи

К слову, фасон советуем брать на заметку. С собой Наталья захватила эффектный комбинезон, подчеркивающий формы и делающий акцент на талии. На счету артистки — двое детей, а фигуре остается только позавидовать. В комплекте к экипировке цвета ягодного смузи — пушистые варежки и шлем в тон. Берите на вооружение образ, который подойдет и для зимних видов спорта, и для уютного отдыха apres-ski.