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Мужу повезло: Наталья Подольская показала фигуру в комбезе цвета ягодного смузи

Вслед за Ксенией Собчак, вновь холостым Григорием Лепсом, Ольгой Бузовой и другими знаменитостями, на отдых в Куршевель отправилась Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми. Парад фотографий с горнолыжных трасс и показ самых ярких комбинезонов уже в Instagram. Певица, например, порадовала поклонников семейным снимком, а заодно показала, как оставаться соблазнительной даже в дутом комбинезоне.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Подольская

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

К слову, фасон советуем брать на заметку. С собой Наталья захватила эффектный комбинезон, подчеркивающий формы и делающий акцент на талии. На счету артистки — двое детей, а фигуре остается только позавидовать. В комплекте к экипировке цвета ягодного смузи — пушистые варежки и шлем в тон. Берите на вооружение образ, который подойдет и для зимних видов спорта, и для уютного отдыха apres-ski.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Ранее мы рассказывали, в чем звезды покоряют лыжные склоны. Кто-то прорвался в горячо любимый селебрити Куршевель, кто-то — в Архыз, а кто-то довольствовался Подмосковьем. Локация не так важна, главное — стиль. Как выглядит комбинезон певицы Жасмин за полмиллиона рублей, и в чем по снежным трассам дефилировала Ольга Бузова — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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