Мужской костюм и лодочки «под питона»: Вера Брежнева показала, как носить одежду в духе power woman

О туфлях из коллекции Vera x Aquazzura артистка говорит гораздо охотнее, чем о личной жизни. О том, почему Брежнева не афиширует отношения с Константином Меладзе, читайте в подборке самых скрытных звезд от Passion.ru.

Фото: Instagram

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