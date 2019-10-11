Мужской костюм и лодочки «под питона»: Вера Брежнева показала, как носить одежду в духе power woman
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Фото: Instagram
Брежнева выбрала ультрамодную двойку из широких классических брюк и двубортного пиджака, надетого на голое тело. Ансамбль в нейтральном оттенке кофе с молоком дополнили туфли с акцентным «змеиным» принтом и металлическим носком — фаворитами звезды из ее коллаборации с брендом Aquazzura. Завершением образа в духе power dressing стала массивная золотая цепочка на шее.
Прошлым летом дизайнер Эдгардо Озорио предложил Вере Брежневой создать совместную коллекцию обуви. «До этого у бренда была коллаборация с Клаудией Шиффер, поэтому делать следующую было вдвойне ответственно. Сначала мы искали формы, каблуки, текстуры, цвета, потом все это Эдгардо соединял в эскизах», — рассказывает звезда в своем Instagram. Брежнева подчеркнула, что основной задачей было сделать туфли на каблуке не только красивыми, но и удобными. «Я очень довольна этой коллекцией, и у меня есть все эти пары обуви», — делится впечатлениями певица (орфография и стиль автора сохранены. — прим.ред.).
О туфлях из коллекции Vera x Aquazzura артистка говорит гораздо охотнее, чем о личной жизни. О том, почему Брежнева не афиширует отношения с Константином Меладзе, читайте в подборке самых скрытных звезд от Passion.ru.
Фото: Instagram
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