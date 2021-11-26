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Муж Алсу устроил любимой фотосессию в ультрасоблазнительном платье
Алсу вместе с супругом отправились на день рождения жены Игоря Крутого Ольги. На вечер певица выбрала эффектный образ, оттенивший обретенный во время недавних каникул в Мексике шоколадный загар. А заодно — подчеркнувший формы с самых выгодных ракурсов. По дороге в ресторан муж артистки устроил ей стильную фотосессию — смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @alsou_a
Вечерний образ Алсу выстроила вокруг кипенно-белого цвета, который, впрочем, редко проигрывает. В главной роли — силуэтное платье скромной длины и без интриги в зоне декольте, зато повторяющее контуры тела (а здесь уж точно есть чему позавидовать). К нему — миниатюрная сумка в тон с ручкой в виде брутальной золотой цепи. Финальный штрих — акцентные серьги, играющие ослепительными бликами от вспышек камер.
Фото: Instagram @alsou_a
Ранее мы обсуждали, как одеться, чтобы продолжить волновать и интриговать своего мужчину даже через 10 лет отношений. За теорией обратились к Виктории Бекхэм, Мелании Трамп, Хайди Клум и другим звездным красоткам. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram