Муж Алсу устроил любимой фотосессию в ультрасоблазнительном платье

Вечерний образ Алсу выстроила вокруг кипенно-белого цвета, который, впрочем, редко проигрывает. В главной роли — силуэтное платье скромной длины и без интриги в зоне декольте, зато повторяющее контуры тела (а здесь уж точно есть чему позавидовать). К нему — миниатюрная сумка в тон с ручкой в виде брутальной золотой цепи. Финальный штрих — акцентные серьги, играющие ослепительными бликами от вспышек камер.