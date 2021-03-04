Must-have сезона — очки-авиаторы, как у пышнотелой красотки Эшли Грэм

Какими только не были формы оправ за последние сезоны: от узких а-ля винтаж до гипертрофированных квадратных. Можно охотиться за затейливым дизайном, а можно взять пример с Эшли Грэм и подобрать идеальные очки-авиаторы для встречи с первыми лучами весеннего солнца.