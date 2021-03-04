Must-have сезона — очки-авиаторы, как у пышнотелой красотки Эшли Грэм
Фото: Globallook
Пока пышнотелая красотка отдыхает на террасе в объемном свитшоте мужа, предлагаем сфокусироваться на аксессуаре. Идеальный вариант — тонкая металлическая оправа плюс цветные линзы. У Эшли, например, они ягодного оттенка, и смотрятся максимально стильно. Даже на фоне скучных цветов расслабленного домашнего образа они ставят яркую точку.
Конкурировать с авиаторами в этом сезоне берутся очки-маски, напоминающие часть велосипедной экипировки. Такие уже приглянулись Ким Кардашьян, ее сестре Кайли и Кристине Агилере. А вместе с ними — масса других трендов, прямо цитирующие эпоху нулевых. В авангарде самых популярных — торчащие из-под пояса джинсов стринги, бра-«шторки» и пупок напоказ. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @ashleygraham / Globallook
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