Моника Беллуччи вышла в свет в жгуче-алом платье с экстремальным декольте
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Фото: Globallook
Беллуччи выгуляла легкое струящееся платье на запах, драпировки которого подчеркнули формы и создали дополнительный вау-эффект. Декольте скромностью не отличилось: вырез был настолько глубок, что открывал дерзкое полупрозрачное бюстье. Актриса подала пример, который стоит взять на заметку: насыщенный оттенок может задать настроение даже самому лаконичному образу. Так, в качестве акцента она вооружилась жгучим алым, напоминающим цвет плаща тореадора.
Дополнили образ сатиновые босоножки на головокружительно высоких каблуках и платформах и неброские ювелирные украшения.
Фото: Globallook
Моника Беллуччи входит (и возглавляет) список признанных икон стиля на протяжени многих лет. Мы решили присмотреться к ее модным хитростям, а также к лайфхакам коллег — Анджелины Джоли, Виктории Бекхэм, Шарлиз Терон и других. Проверенные приемы знаменитых красоток ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews