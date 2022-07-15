Моника Беллуччи вышла в свет в жгуче-алом платье с экстремальным декольте

Беллуччи выгуляла легкое струящееся платье на запах, драпировки которого подчеркнули формы и создали дополнительный вау-эффект. Декольте скромностью не отличилось: вырез был настолько глубок, что открывал дерзкое полупрозрачное бюстье. Актриса подала пример, который стоит взять на заметку: насыщенный оттенок может задать настроение даже самому лаконичному образу. Так, в качестве акцента она вооружилась жгучим алым, напоминающим цвет плаща тореадора.

Дополнили образ сатиновые босоножки на головокружительно высоких каблуках и платформах и неброские ювелирные украшения.