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Мода
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Моника Беллуччи вышла в свет в жгуче-алом платье с экстремальным декольте

Моника Беллуччи отправилась в солнечную Каталонию, где прошла презентация моноспектакля «Мария Каллас. Воспоминания в письмах». Напомним, что с ним актриса дебютировала на театральной сцене. Для мероприятия знаменитость выбрала эффектный образ, который не оставил равнодушным ни одного мужчину.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Моника Беллуччи

Фото: Globallook

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Беллуччи выгуляла легкое струящееся платье на запах, драпировки которого подчеркнули формы и создали дополнительный вау-эффект. Декольте скромностью не отличилось: вырез был настолько глубок, что открывал дерзкое полупрозрачное бюстье. Актриса подала пример, который стоит взять на заметку: насыщенный оттенок может задать настроение даже самому лаконичному образу. Так, в качестве акцента она вооружилась жгучим алым, напоминающим цвет плаща тореадора.

Дополнили образ сатиновые босоножки на головокружительно высоких каблуках и платформах и неброские ювелирные украшения.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Фото: Globallook

Моника Беллуччи входит (и возглавляет) список признанных икон стиля на протяжени многих лет. Мы решили присмотреться к ее модным хитростям, а также к лайфхакам коллег — Анджелины Джоли, Виктории Бекхэм, Шарлиз Терон и других. Проверенные приемы знаменитых красоток ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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