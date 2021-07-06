Моника Беллуччи в леопардовом тренче на голое тело устроила дефиле по Парижу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Роскошная итальянка устроила дефиле по улицам Парижа в эффектном тренче, надетом на голое тело. Образ — в репертуаре актрисы: темные цвета, классика, элегантность с нотками дерзости. В главной роли — неброский леопардовый принт. Завершили аутфит замшевые ботильоны на экстремально высоких шпильках, очки формы «кошачий глаз» и сумка — Christian Dior, конечно же.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Коллекцию наполнили архивные силуэты и эксклюзивные ткани. Здесь фактурная шерсть и твид переплетаются с сеткой и полупрозрачным шифоном, а брутальные пальто — с платьями греческих богинь.
Ранее Мария Грация Кьюри уже обращалась к теме античности и для этого даже отправилась в путешествие по Греции. А в финале показа прет-а-порте продемонстрировала платье по мотивам легендарного «лебедя» Бьорк. Как это было — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!