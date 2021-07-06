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Моника Беллуччи в леопардовом тренче на голое тело устроила дефиле по Парижу

Долгожданная Неделя высокой моды в Париже началась, и 5 июля новую коллекцию представил бренд Christian Dior. Мероприятия, которые снова проходят в режиме офлайн, собирают звездных гостей, инфлюенсеров и друзей брендов, которые неустанно демонстрируют чудеса стритстайла. Увидеть новинки от-кутюр первой пришла Моника Беллуччи — разбираем образ!
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Моника Беллуччи

Фото: Eastnews

Роскошная итальянка устроила дефиле по улицам Парижа в эффектном тренче, надетом на голое тело. Образ — в репертуаре актрисы: темные цвета, классика, элегантность с нотками дерзости. В главной роли — неброский леопардовый принт. Завершили аутфит замшевые ботильоны на экстремально высоких шпильках, очки формы «кошачий глаз» и сумка — Christian Dior, конечно же.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Christian Dior Fall 2021 Couture

Фото: Vogue.com

Коллекцию наполнили архивные силуэты и эксклюзивные ткани. Здесь фактурная шерсть и твид переплетаются с сеткой и полупрозрачным шифоном, а брутальные пальто — с платьями греческих богинь.

Ранее Мария Грация Кьюри уже обращалась к теме античности и для этого даже отправилась в путешествие по Греции. А в финале показа прет-а-порте продемонстрировала платье по мотивам легендарного «лебедя» Бьорк. Как это было — читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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