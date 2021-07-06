Моника Беллуччи в леопардовом тренче на голое тело устроила дефиле по Парижу

Коллекцию наполнили архивные силуэты и эксклюзивные ткани. Здесь фактурная шерсть и твид переплетаются с сеткой и полупрозрачным шифоном, а брутальные пальто — с платьями греческих богинь.

Ранее Мария Грация Кьюри уже обращалась к теме античности и для этого даже отправилась в путешествие по Греции. А в финале показа прет-а-порте продемонстрировала платье по мотивам легендарного «лебедя» Бьорк. Как это было — читайте на Passion.ru.