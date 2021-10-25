passion.ru
1 мин.

Моника Беллуччи украсила нескромное декольте колье за 10,5 миллиона рублей

Все взгляды снова прикованы к Монике Беллуччи: актриса посетила званый ужин ювелирного Дома Cartier и сияла ярче, чем увесистые бриллианты на ее шее. Звезда преподала мастер-класс на тему того, как носить чинную классику и при этом оставаться максимально соблазнительной. Обязательно к запоминанию!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Моника Беллуччи

Фото: Eastnews

Беллуччи нарядилась в Chanel (одежде модного Дома она изменяет редко — разве что в пользу любимого Dolce & Gabbana). Плечи оставила открытыми, декольте распахнула до опасного предела — все ради того, чтобы ничего не мешало любоваться 18-каратным белым золотом и ослепительным блеском 224 бриллиантов общим весом 13,95 карат.

Стоимость колье Pluie de Cartier куда более нескромная, чем вырез актрисы — 149 000 долларов США (около 10,5 миллиона рублей). В образе оно в главной роли: чтобы не отвлекать от роскоши, волосы были уложены в легкие естественные локоны, мейкап — с акцентом на глазах.

Моника Беллуччи / Фото: @paul_blind

В сентябре актриса с внушительным списком ролей в кино дебютировала на театральной сцене. И сразу — в античном театре Афин. Моника Беллуччи перевоплотилась в оперную диву Марию Каллас и примерила эффектный образ с дерзким платьем-сеткой. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / Globallook / Instagram @monicabellucciofficiel