Моника Беллуччи украсила нескромное декольте колье за 10,5 миллиона рублей

Беллуччи нарядилась в Chanel (одежде модного Дома она изменяет редко — разве что в пользу любимого Dolce & Gabbana). Плечи оставила открытыми, декольте распахнула до опасного предела — все ради того, чтобы ничего не мешало любоваться 18-каратным белым золотом и ослепительным блеском 224 бриллиантов общим весом 13,95 карат.

Стоимость колье Pluie de Cartier куда более нескромная, чем вырез актрисы — 149 000 долларов США (около 10,5 миллиона рублей). В образе оно в главной роли: чтобы не отвлекать от роскоши, волосы были уложены в легкие естественные локоны, мейкап — с акцентом на глазах.