passion.ru

Молодая жена Венсана Касселя устроила дефиле в тигровом мини-платье

С Недели высокой моды в Париже Тина Кунаки переместилась в Канны, откуда и передает привет поклонникам. 24-летняя возлюбленная Венсана Касселя выгуляла эффектный образ для жаркой погоды, и мы спешим разобрать его во всех деталях. Берите на заметку для вечеринок, свиданий и для настроения!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Тина Кунаки

Фото: Globallook

Бесконечно длинные ноги модели подчеркнуло миниатюрное платье-рубашка с тигровым принтом, расстегнутое на первые несколько пуговиц. Секретный прием — бра-«шторки» — привет из нулевых, который взорвал топ трендов летнего сезона. Акцентом аутфита стали остромодные босоножки Zula с узнаваемым почерком Amina Muaddi. Средняя стоимость за пару — 759 долларов (около 56 400 рублей). Финальный штрих — главные солнцезащитные очки сезона в массивной оправе. Такой аксессуар от The Attico обойдется 270 долларов (около 20 000 рублей).

Ранее мы обсуждали самую модную и удобную обувь лета 2021. В числе фаворитов — сандалии «дедушки», резиновые клоги и сабо. Где их купить и как вписывать в образы — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @tinakunakey

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное