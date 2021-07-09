Молодая жена Венсана Касселя устроила дефиле в тигровом мини-платье

Бесконечно длинные ноги модели подчеркнуло миниатюрное платье-рубашка с тигровым принтом, расстегнутое на первые несколько пуговиц. Секретный прием — бра-«шторки» — привет из нулевых, который взорвал топ трендов летнего сезона. Акцентом аутфита стали остромодные босоножки Zula с узнаваемым почерком Amina Muaddi. Средняя стоимость за пару — 759 долларов (около 56 400 рублей). Финальный штрих — главные солнцезащитные очки сезона в массивной оправе. Такой аксессуар от The Attico обойдется 270 долларов (около 20 000 рублей).

Ранее мы обсуждали самую модную и удобную обувь лета 2021. В числе фаворитов — сандалии «дедушки», резиновые клоги и сабо. Где их купить и как вписывать в образы — читайте в материале Passion.ru.