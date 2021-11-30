Молодая жена Николаса Кейджа пришла на церемонию в необъятной шубе-йети

Ранее Рико уже появлялась на публике в роскошном кимоно, теперь же выбрала другую тактику. Возлюбленная Николаса Кейджа надела полупрозрачные (и абсолютно нескромные) брюки, добавила к ним акцентную рубашку с полихромным питоновым принтом. Ключевую роль в образе получила необъятная шуба-йети в духе тех, которые бессменно мелькают в стритстайле Кейт Мосс уже два десятилетия. Финишируют look брутальные ботильоны на экстремальных каблуках и мини-сумка в цвете неоновой фуксии.

Николас остался в своем репертуаре: строгий черный костюм, галстук и шляпа трилби.

Жизнь Кейджа была полна взлетов и падений: выходец из знаменитой семьи претерпел крах карьеры, банкротство, четыре развода. Как актер искал счастье в личной жизни и в Голливуде — читайте на Passion.ru.