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Молодая жена Николаса Кейджа пришла на церемонию в необъятной шубе-йети

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии Gotham Awards, посвященной независимому кино. На красную дорожку беспрерывно приземлялись селебрити, и в числе первых — Николас Кейдж, который вновь похвастался красавицей женой. 27-летняя Рико Шибата решила эпатировать публику, демонстрируя стиль, который отличается от чинного светского шика.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николас Кейдж и Рико Шибата

Фото: GettyImages

Ранее Рико уже появлялась на публике в роскошном кимоно, теперь же выбрала другую тактику. Возлюбленная Николаса Кейджа надела полупрозрачные (и абсолютно нескромные) брюки, добавила к ним акцентную рубашку с полихромным питоновым принтом. Ключевую роль в образе получила необъятная шуба-йети в духе тех, которые бессменно мелькают в стритстайле Кейт Мосс уже два десятилетия. Финишируют look брутальные ботильоны на экстремальных каблуках и мини-сумка в цвете неоновой фуксии.

Николас остался в своем репертуаре: строгий черный костюм, галстук и шляпа трилби.

Жизнь Кейджа была полна взлетов и падений: выходец из знаменитой семьи претерпел крах карьеры, банкротство, четыре развода. Как актер искал счастье в личной жизни и в Голливуде — читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages / Globallook / Dpa

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