Пять жен, «Оскар» и крах карьеры: как Николас Кейдж искал счастья в личной жизни и в Голливуде
Николас Ким Коппола родился в 1967 году в Калифорнии. Отец будущей звезды был профессором литературы, а мать — хореографом. В жилах актера течет итальянская, немецкая и польская кровь.
Мальчик учился в школе города Беверли-Хиллз, известной своими звездными выпускниками. Еще в детстве Николас решил, что хочет быть актером, перед глазами у него был портрет кумира — Джеймса Дина. Еще подростком Коппола участвовал в школьных театральных постановках, занимался на специализированных курсах.
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Фото: Kinopoisk.ru
Других вариантов выбора жизненного пути у Николаса, пожалуй, быть не могло. Его дед Кармайн Коппола был известным музыкантом и композитором, дядя Фрэнсис Форд Коппола — прославленным режиссером, тетя Талия Шайр — знаменитая актриса и режиссер. По их стопам пошли и дети.
Актерская карьера Николаса Кейджа стартовала в начале 1980-х. Он появился в фильмах «Лучшие времена» и «Беспечные времена в "Риджмонт Хай"». А после этого начинающего артиста позвал к себе сниматься именитый дядя.
Роль Смоки в «Бойцовской рыбке» Фрэнсиса Форда Копполы стала первым большим успехом Кейджа. Да и сам фильм получил высокие рейтинги. Через год Кейдж сыграл в «Девушке из долины» и получил гонорар в 5 тысяч долларов.
1984-й стал удачным для молодого актера. Он вновь поработал с Копполой («Клуб "Коттон"») и снялся в фильме Алана Паркера «Птаха». Для роли в этом фильме актер похудел на 15 кг.
Во многих интервью Кейдж, став звездой, рассказывал, что у него были непростые отношения с Фрэнсисом Фордом Копполой. Тем не менее, режиссер позвал племянника сниматься в своей мелодраме 1986 года «Пэгги Сью вышла замуж». На съемочной площадке Николас показал все дурные черты своего характера. И продюсеры потребовали уволить сумасброда, но его своей широкой грудью прикрыл режиссер.
К тому времени важные в Голливуде люди уже разглядели высокого, статного и с поволокой на глазах Николаса Кейджа.
В 80-е годы актер много снимался, нарабатывая портфолио и наращивая размер гонораров. За роль в «Поцелуе вампира» Кейдж получил 40 тысяч долларов. Но, несмотря на огромное количество работы, в то время он еще не был знаменитостью первой величины.
Звездный час Николаса настал в следующем десятилетии.
Фото: Kinopoisk.ru
В 1990-е удача улыбнулась актеру в виде заманчивых предложений и достойных фильмов. В эти годы он снялся в картинах «Дикие сердцем», «Счастливый случай», «Скала», «Без лица», «Воздушная тюрьма», «Город ангелов», «Воскрешая мертвецов» (за него получил уже 10 млн долларов), и, конечно, «Покидая Лас-Вегас». За эту работу Кейдж получил «Оскар» как лучший актер года.
Дэвид Линч, снявший «Дикие сердцем», называл Кейджа главным джазменом кинематографа. А актер Итан Хоук — единственным новатором после Марлона Брандо.
В начале нулевых Кейдж продолжил много сниматься. Но многие фильмы с его участием становились посредственными, не получая интереса со стороны зрителей и критиков. И все же, Николас продолжал получать за работу чеки с семи-восьмизначными цифрами и оставаться одним из самых узнаваемых актеров в Голливуде.
Фото: Kinopoisk.ru
Личная жизнь актера была такой же разнообразной, как и его роли. В 1190-м актер впервые стал отцом. Актриса Кристина Фалтон родила сына Уэстона.
Первой женой Николаса Кейджа стала Патрисия Аркетт. Они познакомились в 1995 году, вскоре поженились. Их разрыв состоялся всего через девять месяцев после свадьбы. При этом на публике они продолжали делать вид, что все еще пара. Развод они оформили лишь несколько лет спустя.
К слову, все браки актера были, мягко говоря, странными и скоротечными. Во второй раз к алтарю Кейдж отправился с дочерью Элвиса Пресли Лизой Мари. Но этот союз продержался всего 109 дней.
Фото: Xu Nizhi/ Global Look press
Третью попытку обрести личное счастье Николас предпринял с Кореянкой Элис Ким. Она в 2005-м родила сына Кала-Эла, а в 2016 году супруги развелись.
Но и на этом актер не остановился. После многочисленных романов, он опять решил жениться. В Лас-Вегасе он стал мужем визажиста Эрики Койке. Но вскоре одумался (ходили слухи, что она была мошенницей и алкоголичкой) и попросил аннулировать их брак. По факту супругами они пробыли четыре дня, но документы о разводе оформили через три месяца.
В начале 2021-го Кейдж женился в пятый раз. И опять он выбрал себе девушку в два раза моложе и с восточной внешностью. Актеру так не терпелось связать себя узами очередного брака, поэтому свадебную церемонию с японкой Рико Шибатой устроили по Zoom, из-за коронавирусных ограничений. Молодожены встретились лишь несколько недель спустя.
Теперь Николас и Рико живут вместе, а недавно актер впервые появился с молодой супругой на светском мероприятии.
Несмотря на внушительные гонорары, Кейдж едва не стал банкротом. Его финансовое положение подкосили судебные тяжбы с экс-женами, просчеты в инвестициях и шикарный образ жизни. Чтобы расплатиться по долгам обладателю «Оскара» пришлось даже распродавать недвижимость.
Фото: F Sadou/ Global Look press
Неудачи на личном фронте сопровождались откровенными провалами в кино. За последние 11 лет Кейд снялся в 46 фильмах, но подавляющее большинство из них — второсортные малобюджетные картины, за редким-редким исключением.
Самыми рейтинговыми проектами с его участием стали не боевики и драмы, прославившие его десятилетия назад, а мультфильмы, в которых актер озвучивал персонажей.
В 2021 году состоялась премьера драмы-триллера «Свинья». В фильме постаревший и потерявший былой лоск Кейдж сыграл отшельника, живущего в глуши с единственным другом — свиньей, которую однажды похищают.
На следующий год запланированы два фильма с участием Николаса Кейджа, один из них — «Невыносимая тяжесть огромного таланта» — с высоким рейтингом ожидания. Возможно, участие в новых проектах поможет актеру реанимировать свою рухнувшую карьеру. Но это станет известно лишь со временем.
А пока Николас наслаждается непрекращающимся медовым месяцем с молодой женой, но не забывает и поглядывать в новые сценарии...
Фото и видео: кадры фильмов, Kinopoisk.ru, imago stock&people, F Sadou, Xu Nizhi, g90/ Global Look press, Getty Images
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