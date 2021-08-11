Пять жен, «Оскар» и крах карьеры: как Николас Кейдж искал счастья в личной жизни и в Голливуде

Актерская карьера Николаса Кейджа стартовала в начале 1980-х. Он появился в фильмах «Лучшие времена» и «Беспечные времена в "Риджмонт Хай"». А после этого начинающего артиста позвал к себе сниматься именитый дядя.

Роль Смоки в «Бойцовской рыбке» Фрэнсиса Форда Копполы стала первым большим успехом Кейджа. Да и сам фильм получил высокие рейтинги. Через год Кейдж сыграл в «Девушке из долины» и получил гонорар в 5 тысяч долларов.

1984-й стал удачным для молодого актера. Он вновь поработал с Копполой («Клуб "Коттон"») и снялся в фильме Алана Паркера «Птаха». Для роли в этом фильме актер похудел на 15 кг.

Во многих интервью Кейдж, став звездой, рассказывал, что у него были непростые отношения с Фрэнсисом Фордом Копполой. Тем не менее, режиссер позвал племянника сниматься в своей мелодраме 1986 года «Пэгги Сью вышла замуж». На съемочной площадке Николас показал все дурные черты своего характера. И продюсеры потребовали уволить сумасброда, но его своей широкой грудью прикрыл режиссер.