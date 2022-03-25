Молодая жена Дмитрия Диброва похвасталась стройными ногами в легинсах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Полина Диброва составила монохромный черный аутфит на базе чуть ли не самой трендовой детали сезона — базовых легинсов. Этот предмет гардероба давно вышел за пределы фитнес-залов и предъявил новые требования модницам, главное из которых — добавить еще один «день ног» в свой график.
Ключевое правило, касающееся легинсов вне спортзала, — сочетанием с верхом правильной длины (минимум до середины бедра). Полина подала идею — острмодный жакет-рубашка. Дополнили образ брутальные лоферы на тракторной подошве, берет и миниатюрная сумка кросс-боди от Balmain.
Фото: Telegram @dibrovapolina
Весна — время обновления, и гардероба это тоже касается. Не так давно Александр Рогов назвал пять необычных сочетаний, которые разобрал на примере новой коллекции Виктории Бекхэм. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Макс Светский (Passion.ru) / Telegram @dibrovapolina / Vk.com / Polina Dibrova