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Молодая жена Дмитрия Диброва похвасталась стройными ногами в легинсах

Жена Дмитрия Диброва Полина отправилась в Большой театр, где проходила репетиция «Лебединого озера». Фотоотчет не заставил себя ждать, равно как и очередной образ — идеальный для тех, кто хочет стильно одеться для культурной программы, но без эффекта «сильно старалась».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дмитрий и Полина Дибровы с сыном

Фото: Globallook

Полина Диброва составила монохромный черный аутфит на базе чуть ли не самой трендовой детали сезона — базовых легинсов. Этот предмет гардероба давно вышел за пределы фитнес-залов и предъявил новые требования модницам, главное из которых — добавить еще один «день ног» в свой график.

Ключевое правило, касающееся легинсов вне спортзала, — сочетанием с верхом правильной длины (минимум до середины бедра). Полина подала идею — острмодный жакет-рубашка. Дополнили образ брутальные лоферы на тракторной подошве, берет и миниатюрная сумка кросс-боди от Balmain.

Полина Диброва

Полина Диброва

Фото: Telegram @dibrovapolina

Весна — время обновления, и гардероба это тоже касается. Не так давно Александр Рогов назвал пять необычных сочетаний, которые разобрал на примере новой коллекции Виктории Бекхэм. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Макс Светский (Passion.ru) / Telegram @dibrovapolina / Vk.com / Polina Dibrova

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