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Мода
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Александр Рогов назвал 5 необычных (и остромодных) сочетаний 2022 года

Александр Рогов прошелся по следам минувших недель моды и выделил пять классных стилистических трюков, которые пригодятся в 2022 году. Чтобы понять, как применять их на практике, стоит обратиться к новой коллекции Виктории Бекхэм. Дизайнер предусмотрела все: от цветовых миксов до конструктивных деталей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Victoria Beckham

Фото: Dpa

Позаимствовать с подиума стоит юбки-карандаши с крупными карманами с клапанами и одежду со спортивными элементами (дизайнер предложила гиперобъемные толстовки, анораки и гибрид из платья и олимпийки). Без чего не обойтись, так это без водолазок, которые займут место второго слоя — под плотные рубашки, жакеты и платья.

Для самых смелых — total-образы из цветных пайеток, необычные оттенки и их сочетания (ореховый с насыщенным ментоловым, морская волна и лазурь, жгуче-алый и пудровый).

Ранее мы обсуждали ключевые модные тенденции сезона весна-лето 2022 года. В списке — все то, что мы носили в нулевых: джинсы ультранизкой посадки, нижнее белье напоказ, гольфы и гетры, будуарные босоножки с мехом и перьями. Полный гид ищите на Passion.ru.

Фото: Dpa / Telegram @rogov

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