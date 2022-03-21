Александр Рогов назвал 5 необычных (и остромодных) сочетаний 2022 года

Позаимствовать с подиума стоит юбки-карандаши с крупными карманами с клапанами и одежду со спортивными элементами (дизайнер предложила гиперобъемные толстовки, анораки и гибрид из платья и олимпийки). Без чего не обойтись, так это без водолазок, которые займут место второго слоя — под плотные рубашки, жакеты и платья.

Для самых смелых — total-образы из цветных пайеток, необычные оттенки и их сочетания (ореховый с насыщенным ментоловым, морская волна и лазурь, жгуче-алый и пудровый).

Ранее мы обсуждали ключевые модные тенденции сезона весна-лето 2022 года. В списке — все то, что мы носили в нулевых: джинсы ультранизкой посадки, нижнее белье напоказ, гольфы и гетры, будуарные босоножки с мехом и перьями. Полный гид ищите на Passion.ru.