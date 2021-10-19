Молодая жена Диброва похвасталась точеными ногами в клешах цвета тыквы

Модель часто экспериментирует с яркими оттенками и не боится их смешивать. На этот раз Полина выстроила образ вокруг классических расклешенных брюк с акцентом на бедрах. Насыщенный тыквенный цвет близок к янтарному Ambergold, названному экспертами Института цвета Pantone одним из самых модных.

Верх — сдержанный, в оттенках капучино. Аутфит дополнила свободная шелковая блузка с прозрачными деталями. В завершение — пара телесных лодочек на высоком каблуке и акцентные украшения с массивными серьгами-хупами и брутальной цепью в главных ролях.