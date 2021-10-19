passion.ru
1 мин.

Молодая жена Диброва похвасталась точеными ногами в клешах цвета тыквы

Полина Диброва составила аутфит в главных цветах осени: оттенок пены капучино, тыквенный. 32-летняя «Мисс Россия» порадовала поклонников новыми снимками, а заодно — похвасталась точеной фигурой. Как одеться в период холодов, чтобы выглядеть стильно и элегантно? Запоминаем модный урок!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Полина Диброва

Фото: Instagram @polinadibrova

Модель часто экспериментирует с яркими оттенками и не боится их смешивать. На этот раз Полина выстроила образ вокруг классических расклешенных брюк с акцентом на бедрах. Насыщенный тыквенный цвет близок к янтарному Ambergold, названному экспертами Института цвета Pantone одним из самых модных.

Верх — сдержанный, в оттенках капучино. Аутфит дополнила свободная шелковая блузка с прозрачными деталями. В завершение — пара телесных лодочек на высоком каблуке и акцентные украшения с массивными серьгами-хупами и брутальной цепью в главных ролях.

Полина Диброва / Фото: @shabanov.denis

Противостоять классике в этом сезоне снова выходит эстетика 2000-х, которая вносит в чинную моду на кожу и брючные костюмы бунтарский дух. Эвелина Хромченко назвала самый громкий тренд нулевых, который претендует на гардеробы (и сердца) модниц. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @polinadibrova