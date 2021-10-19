Молодая жена Диброва похвасталась точеными ногами в клешах цвета тыквы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @polinadibrova
Модель часто экспериментирует с яркими оттенками и не боится их смешивать. На этот раз Полина выстроила образ вокруг классических расклешенных брюк с акцентом на бедрах. Насыщенный тыквенный цвет близок к янтарному Ambergold, названному экспертами Института цвета Pantone одним из самых модных.
Верх — сдержанный, в оттенках капучино. Аутфит дополнила свободная шелковая блузка с прозрачными деталями. В завершение — пара телесных лодочек на высоком каблуке и акцентные украшения с массивными серьгами-хупами и брутальной цепью в главных ролях.
Противостоять классике в этом сезоне снова выходит эстетика 2000-х, которая вносит в чинную моду на кожу и брючные костюмы бунтарский дух. Эвелина Хромченко назвала самый громкий тренд нулевых, который претендует на гардеробы (и сердца) модниц. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @polinadibrova