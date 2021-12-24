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Барановская показала, как носить цвет 2022 года от Pantone

Телеведущая Юлия Барановская поделилась фото своих образов со съемок новогодних выпусков программы «Модный приговор». Два из них оказались самого модного оттенка 2022 года, по версии института цвета Pantone.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Барановская на съемках программы «Модный приговор»

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Цветом 2022 года был назван Very Peri (барвинок), один из оттенков фиолетового. «Это символ глобального духа времени и переходного периода, который мы переживаем», — сообщает институт цвета Pantone на своем официальном сайте.

Телеведущая примерила сатиновый брючный костюм фиолетового цвета, надев его с блузой из серебряной сетки, а также короткое летящее платье с сужающимися к запястьям рукавами и поясом в тон.

«Все образы супер, но брючный костюм цвета ультрафиолета просто огонь», «Все образы прекрасны!», «Брючный костюм вам очень к лицу, ваш стиль!», «Все наряды безумно хороши!» — поклонники звезды не могли не оставить без внимания все наряды, которые показала телеведущая.

В комментариях отметились и звезды. «Образы огонь!» — написала певица Валерия.

Кстати, в своих сториз Юлия Барановская также рассказала, что уже второй день не выходит со съемок программы «Модный приговор».

Фото: GlobalLookPress, isntagram

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