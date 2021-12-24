Барановская показала, как носить цвет 2022 года от Pantone
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Цветом 2022 года был назван Very Peri (барвинок), один из оттенков фиолетового. «Это символ глобального духа времени и переходного периода, который мы переживаем», — сообщает институт цвета Pantone на своем официальном сайте.
Телеведущая примерила сатиновый брючный костюм фиолетового цвета, надев его с блузой из серебряной сетки, а также короткое летящее платье с сужающимися к запястьям рукавами и поясом в тон.
«Все образы супер, но брючный костюм цвета ультрафиолета просто огонь», «Все образы прекрасны!», «Брючный костюм вам очень к лицу, ваш стиль!», «Все наряды безумно хороши!» — поклонники звезды не могли не оставить без внимания все наряды, которые показала телеведущая.
В комментариях отметились и звезды. «Образы огонь!» — написала певица Валерия.
Кстати, в своих сториз Юлия Барановская также рассказала, что уже второй день не выходит со съемок программы «Модный приговор».
Фото: GlobalLookPress, isntagram