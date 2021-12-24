Барановская показала, как носить цвет 2022 года от Pantone

Телеведущая примерила сатиновый брючный костюм фиолетового цвета, надев его с блузой из серебряной сетки, а также короткое летящее платье с сужающимися к запястьям рукавами и поясом в тон.

«Все образы супер, но брючный костюм цвета ультрафиолета просто огонь», «Все образы прекрасны!», «Брючный костюм вам очень к лицу, ваш стиль!», «Все наряды безумно хороши!» — поклонники звезды не могли не оставить без внимания все наряды, которые показала телеведущая.

В комментариях отметились и звезды. «Образы огонь!» — написала певица Валерия.