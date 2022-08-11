Молодая мама Ольга Серябкина показала точеные ноги в кожаной мини-юбке
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Фото: Telegram-канал Ольги Серябкиной
Так, Серябкина продемонстрировала total look из кожи цвета мела на базе дерзкой мини-юбки и корсета с мягкими драпировками и фигурным декольте. Последний сделал формы ультрасоблазнительными, подчеркнув нужное и подав с самых выгодных ракурсов.
Дополнили образ босоножки на многочисленных завязках, которые поднимаются практически до середины голеней. Берите на заметку: тема римских сандалий в этом сезоне продолжает быть остромодной, а белый цвет всегда удачно подчеркивает загар.
Не так давно Ольга Серябкина блистала в эфире «Русского Радио» в платье с экстремально дерзким разрезом. Безупречный образ в лучших традициях минимализма дополнили едва заметные мюли-«невидимки», которые создали эффект бесконечно длинных ног. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Telegram-канал Ольги Серябкиной