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Мода
Вчера в 21:06
1 мин.

Молодая мама Ольга Серябкина показала точеные ноги в кожаной мини-юбке

Ольга Серябкина повторила последний видеотренд с просторов Сети: позирующих моделей для азиатских маркетплейсов, меняющих позу для фото каждую секунду. Шалость определенно удалась! А мы предлагаем рассмотреть новый эффектный образ певицы, которая на этот раз похвасталась точеными ногами и осиной талией.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина

Фото: Telegram-канал Ольги Серябкиной

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Так, Серябкина продемонстрировала total look из кожи цвета мела на базе дерзкой мини-юбки и корсета с мягкими драпировками и фигурным декольте. Последний сделал формы ультрасоблазнительными, подчеркнув нужное и подав с самых выгодных ракурсов.

Дополнили образ босоножки на многочисленных завязках, которые поднимаются практически до середины голеней. Берите на заметку: тема римских сандалий в этом сезоне продолжает быть остромодной, а белый цвет всегда удачно подчеркивает загар.

Не так давно Ольга Серябкина блистала в эфире «Русского Радио» в платье с экстремально дерзким разрезом. Безупречный образ в лучших традициях минимализма дополнили едва заметные мюли-«невидимки», которые создали эффект бесконечно длинных ног. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Telegram-канал Ольги Серябкиной

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