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Мама на миллион: Ольга Серябкина показала фигуру в платье с экстремальным разрезом

В ноябре 2021 года Ольга Серябкина впервые стала мамой, а уже спустя несколько месяцев хвасталась идеальной формой на светских мероприятиях. Дерзким образам певица не изменяет: на недавней презентации новой композиции «Дядя Гена» в эфире «Русского Радио» она появилась в платье с экстремально дерзким разрезом — смотрите и учитесь!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Серябкина на «Русском Радио»

Фото: Telegram-канал Ольги Серябкиной

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Серябкина подчеркнула изгибы фигуры силуэтным черным платьем локального российского бренда. Вариацию на тему классического футляра советуем взять на заметку: в ней эффектный разрез сбоку, частично обнажающий грудь, не дает заскучать от минимализма.

Монохромный аутфит дополнила обувь-«невидимка» — абсолютно прозрачные мюли на фигурном каблуке, едва заметные на ногах. В завершение — остромодные спортивные очки Balenciaga, оставшиеся за кадром.

В марте Ольга Серябкина рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения сына Луки. Звезда призналась, что стала более ответственной и собранной. Кроме того, артистка отметила, что начала уделять больше внимания своему здоровью. Больше подробностей ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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