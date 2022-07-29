Мама на миллион: Ольга Серябкина показала фигуру в платье с экстремальным разрезом

Серябкина подчеркнула изгибы фигуры силуэтным черным платьем локального российского бренда. Вариацию на тему классического футляра советуем взять на заметку: в ней эффектный разрез сбоку, частично обнажающий грудь, не дает заскучать от минимализма.

Монохромный аутфит дополнила обувь-«невидимка» — абсолютно прозрачные мюли на фигурном каблуке, едва заметные на ногах. В завершение — остромодные спортивные очки Balenciaga, оставшиеся за кадром.

В марте Ольга Серябкина рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения сына Луки. Звезда призналась, что стала более ответственной и собранной. Кроме того, артистка отметила, что начала уделять больше внимания своему здоровью. Больше подробностей ищите в материале Passion.ru.