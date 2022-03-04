Молодая мама Эльза Хоск показала фигуру в неприлично короткой юбке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @hoskelsa
Эльза Хоск стала мамой в феврале прошлого года. Она и ее возлюбленный Том Дейли вот уже год вместе воспитывают дочь.
За год звезда успела прийти в отличную форму. Эльза регулярно демонстрирует стройную фигуру в стильных образах. В этот раз топ-модель выбрала суперэффектный наряд, соединивший в себе сразу два тренда сезона — мини и платформу.
Ультрамодную короткую юбку с разрезом Эльза дополнила белым укороченным топом и ярко-алой рубашкой. Поверх звезда накинула кожаную oversize-косуху. Завершающие штрихи — различные украшения и мини-сумка в горох.
Фото: Instagram @hoskelsa
Максимально короткие платья и юбки — один из самых горячих трендов сезона. Ранее мы рассказывали, как носят ультрамини звездные красотки во главе с Кейт Хадсон и Бритни Спирс. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @elsahosk