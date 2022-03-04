Молодая мама Эльза Хоск показала фигуру в неприлично короткой юбке

Эльза Хоск стала мамой в феврале прошлого года. Она и ее возлюбленный Том Дейли вот уже год вместе воспитывают дочь.

За год звезда успела прийти в отличную форму. Эльза регулярно демонстрирует стройную фигуру в стильных образах. В этот раз топ-модель выбрала суперэффектный наряд, соединивший в себе сразу два тренда сезона — мини и платформу.

Ультрамодную короткую юбку с разрезом Эльза дополнила белым укороченным топом и ярко-алой рубашкой. Поверх звезда накинула кожаную oversize-косуху. Завершающие штрихи — различные украшения и мини-сумка в горох.