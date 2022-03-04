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Молодая мама Эльза Хоск показала фигуру в неприлично короткой юбке

Эльза Хоск поделилась с подписчиками фотографиями, на которых она позирует в остромодной микроюбке и туфлях на высокой платформе. 33-летний «ангел» Victoria’s Secret продемонстрировал яркий образ, и его не сложно повторить. Берите на заметку идеи для стильных аутфитов для самых смелых!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

Эльза Хоск стала мамой в феврале прошлого года. Она и ее возлюбленный Том Дейли вот уже год вместе воспитывают дочь.

За год звезда успела прийти в отличную форму. Эльза регулярно демонстрирует стройную фигуру в стильных образах. В этот раз топ-модель выбрала суперэффектный наряд, соединивший в себе сразу два тренда сезона — мини и платформу.

Ультрамодную короткую юбку с разрезом Эльза дополнила белым укороченным топом и ярко-алой рубашкой. Поверх звезда накинула кожаную oversize-косуху. Завершающие штрихи — различные украшения и мини-сумка в горох.

Молодая мама Эльза Хоск показала фигуру в неприлично короткой юбке

Фото: Instagram @hoskelsa

Максимально короткие платья и юбки — один из самых горячих трендов сезона. Ранее мы рассказывали, как носят ультрамини звездные красотки во главе с Кейт Хадсон и Бритни Спирс. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @elsahosk

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