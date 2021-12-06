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Модный головной убор Ксении Собчак в Сети сравнили с кружевными трусами

Ксения Собчак поделилась воспоминаниями со светского открытия социального клуба Prada Mode, который временно расположился в одном из особняков на Патриарших прудах. Ведущая позировала на фоне аптечной инсталляции Дэмиена Херста, а фолловеры тем временем разглядели в ее образе нечто интересное и не упустили возможности высмеять.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

На вечеринку Ксения оделась в Prada с головы до ног. В основе образа — безупречный блейзер с эффектными разрезами на бедрах, акцентом на талии и деталями из бархата. В пару к нему — дерзкий кружевной бра, надетый вместо топа. Для эффекта бесконечно длинных ног — облегающие брюки и лаконичные замшевые ботинки на миниатюрных каблуках. Увенчал аутфит ажурный капор, который и вызвал массу вопросов в Сети. С чем только не сравнивали стильный головной убор — и с трусами, и с бюстгальтером, и с бинтами на голове героя Булгакова Шарикова после операции.

Ксения Собчак / Instagram @xenia_sobchak / Фото: @germanlarkin

Не так давно Наталья Водянова показывала, как применять будуарные детали в вечерних образах. Модель пришла на торжественный ужин в честь открытия отеля в Париже в пальто на голое тело и в чулках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

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