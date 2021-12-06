Модный головной убор Ксении Собчак в Сети сравнили с кружевными трусами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
На вечеринку Ксения оделась в Prada с головы до ног. В основе образа — безупречный блейзер с эффектными разрезами на бедрах, акцентом на талии и деталями из бархата. В пару к нему — дерзкий кружевной бра, надетый вместо топа. Для эффекта бесконечно длинных ног — облегающие брюки и лаконичные замшевые ботинки на миниатюрных каблуках. Увенчал аутфит ажурный капор, который и вызвал массу вопросов в Сети. С чем только не сравнивали стильный головной убор — и с трусами, и с бюстгальтером, и с бинтами на голове героя Булгакова Шарикова после операции.
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